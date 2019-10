Firenze in rosa contro il tumore al seno dal 21 al 26 ottobre

Eventi ed opportunità anche social per partecipare a una iniziativa importante

FIRENZE IN ROSA Onlus lancia un programma di iniziative per la prevenzione del tumore al seno in occasione del Pink October, mese internazionale dedicato al tema.

“E’ importante la partecipazione della città per ricordare a tutti che la prevenzione è la prima arma per sconfiggere la malattia”, dichiara Lucia De Ranieri presidente dell’associazione.:

Dal 21 al 26 ottobre l’associazione coinvolgerà tutta la città in una serie di attività e assistenza tra le quali controlli ecografici al seno GRATUITI per donne che non rientrano nel programma di screening regionale e per uomini con ereditarietà familiare della malattia.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Firenze, prevede:

PUNTO ROSA al The Student Hotel dal 21 al 25 ottobre

L’associazione FIRENZE IN ROSA Onlus offrirà, su prenotazione, controlli ecografici al seno GRATUITI per donne che non rientrano nel programma di screening regionale (fino ai 45 anni ed oltre i 75 anni di età); e l’invito sarà rivolto anche agli uomini con ereditarietà familiare della malattia .

Prenotazioni al numero 388.8049901 da lunedì a sabato (escluso domenica) ore 15.00 - 19.00.

FIRENZE S’ILLUMINA DI ROSA

Dal 21 al 26 ottobre FIRENZE IN ROSA Onlus, in collaborazione con l’Assessorato del Welfare e Sanità, illuminerà di rosa le 6 Porte Storiche della città e l’Abbazia di San Miniato al Monte, invitando insieme all'Assessorato delle Attività Produttive e del Commercio, tutta la città a tingersi di rosa e ad apporre alle vetrine, balconi e finestre qualcosa di rosa. Un’ulteriore azione per richiamare l’attenzione sull’importanza di effettuare controlli periodici e promuovere una “cultura” verso la prevenzione del tumore al seno.

BE PINK!

Tutti potranno partecipare con la propria fotocamera mostrando il lato “rosa” più creativo. Le foto ricevute andranno a comporre una immagine inedita della città.

1. Scatta una foto e caricala su Facebook o Instagram taggando @FirenzeInRosa o usando l'hashtag #FirenzeInRosa.

2. Usa la fotocamera di Facebook e cerca il filtro di #FirenzeInRosa, scatta una foto e caricala su Facebook o Instagram taggando @FirenzeInRosa o usando l'hashtag #FirenzeInRosa.

FIRENZE IN ROSA PER LO SPORT

Controlli ecografici gratuiti alle squadre femminili sportive fiorentine per lanciare un forte messaggio, sopratutto alle giovanissime, “PASSA ALL'AZIONE, FAI PREVENZIONE! ”.

www.firenzeinrosa.it

https://www.facebook.com/firenzeinrosa

https://www.instagram.com/firenzeinrosa/

FIRENZE IN ROSA Onlus ringrazia il Comune di Firenze, Esaote SpA, The Student Hotel ed i medici radiologi per la loro collaborazione.