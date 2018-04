Al l Liceo Artistico Porta Romana e Sesto F.no. fino al 19 maggio 2018

“Firenze in Foto” nasce dall’esigenza di diffondere la cultura fotografica partendo prima di tutto dalla scuola e in particolare dagli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana. L'Istituto da anni promuove iniziative legate alla fotografia ma l'intento di questo progetto ha lo scopo questa volta, di aprirsi in modo più organico alla città, coinvolgendo associazioni storiche legate al mondo della fotografia, come il Gruppo Fotografico “ il Cupolone” che da oltre 50 anni crea iniziative fotografiche sul territorio, e professionisti del settore come Angelo Cucchetto con le iniziative ISP e Photographers.it, Filippo Rebuzzini, Giorgio Galimberti, Fulvio Bortolozzo, Salvatore Matarazzo ed altri professionisti.

Mostre workshop, conferenze sono luogo d’incontro e confronto, unico e immediato. In questo contesto, gli spazi dell’Istituto e i luoghi della città di Firenze diventano occasione di aggregazione tra i fotografi e i visitatori. La presenza di tutti gli autori, sia alle mostre che alle proiezioni, è un’attenzione importante che l’organizzazione dedica all’incontro vivo e diretto tra le persone. Infine i dibattiti mettono in luce i diversi temi trattati dagli autori nella comunicazione e il ruolo che queste lavori possano assumere nel tentativo di un’ampia diffusione della cultura fotografica.

L’evento si articola in diverse iniziative, partendo da una prima fase di preproduzione a febbraio/marzo dedicata allo sviluppo di progetti degli studenti, passando per una fase dedicata alla fotografia urbana in aprile e finendo con una fase dedicata al ritratto in maggio. Il programma completo è on line con link relativi ai dettagli degli appuntamenti.