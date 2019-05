Firenze, il PD sfiora il 44%, la Lega si ferma al 20%

Le lista "europea" della Bonino, collegata con il sindaco uscente, arriva al 4,95%. Attesa per sapere se ci sarà o meno il ballottaggio. A Prato il Carroccio primo partito. Lo scrutinio per le Comunali dalle 14

(DIRE) Firenze, 27 mag. - Pd a trazione urbana in queste europee e primo partito a Milano, Roma e Torino. A Bologna, dove supera la soglia del 40%. Ma è Firenze la grande città dove i 'dem' fanno meglio sfiorando il 44% dei consensi (43,7%, 83.959 voti). Un dato non banale visto che qui è in ballo anche il Comune e l'ufficio buono di Palazzo Vecchio.

Sull'altro campo, invece, si segnala il dato della Lega, con l'onda verde che raggiunge anche il capoluogo toscano ma con meno forza rispetto al resto regione. Il Carroccio si 'ferma' al 20,26% dei consensi (38.931 voti), undici 'tacche' sotto il dato toscano (31,47%). Lontano rispetto al 36% di Arezzo o Grosseto città e il 35% di Lucca. Sono le europee, ma in ottica comunali da segnalare ci sono altri due elementi: la quota complessiva del centrodestra, che a Firenze arriva al 31,02% con Forza Italia al 5,5% e Fratelli d'Italia al 5,25%. Ma anche il risultato ottenuto da +Europa, formazione coalizzata con il sindaco Dario Nardella alle comunali: la piattaforma lanciata da Emma Bonino ottiene il 4,95%.

Sempre sul fronte città, a Pisa, città governata dal centrodestra a trazione Lega, alle europee il primo partito è il Pd con il 34,57% contro il 27,29% della Lega. A Prato, altro comune capoluogo interessato dalle amministrative, Lega prima con il 34% dei consensi (con Fi e Fdi quasi al 12%), Pd secondo ad una lunghezza e mezzo (32,64%). A Livorno, altro Comune in cui e' in palio la fascia tricolore, il Pd al 35% stacca la Lega di dieci punti (25,17%). Qui l'apporto di Forza Italia e il partito di Giorgia Meloni si ferma poco sopra l'8%. Male il Movimento 5 Stelle: alla guida della città labronica con l'uscente e candidato al Parlamento Ue Filippo Nogarin, non supera il 17% (16,43).