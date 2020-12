Il nuovo Prefetto Alessandra Guidi visita la Sala operativa della Questura

Poi al comando dei Vigili del fuoco di Firenze

Questa mattina il Prefetto di Firenze Alessandra Guidi ha visitato la Sala Operativa della Questura di via Zara, portando il suo augurio a tutto il personale della Polizia di Stato fiorentina in occasione delle imminenti festività natalizie. Il Prefetto, ricevuto nel rispetto delle normative vigenti dovute all’attuale emergenza sanitaria, è stato accolto dal Questore Filippo Santarelli. Dopo aver ringraziato le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il loro costante impegno nel prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, durante l’incontro ha evidenziato l’importanza dei controlli per far rispettare le misure di contenimento del Covid-19 in riferimento al particolare periodo di emergenza epidemiologica.

Questa mattina il nuovo prefetto di Firenze è stata accolta anche dal comandante Gennaro Tornatore e dal vicario Paolo Bruno De Paola, alla sede centrale dei Vigili del fuoco in Via G. la Farina, per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle prossime festività. Nell’occasione, il comandante Tornatore ha mostrato al prefetto i lavori di ristrutturazione di alcuni locali della caserma, tra cui un’immagine iconografica di Santa Barbara installata all’interno del piazzale della caserma e inaugurata in occasione della ricorrenza della Santa Patrona lo scorso 4 dicembre.