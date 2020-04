foto Twitter assessore Del Re

"Nuove luci a led anche nel Viale del Poggio Imperiale. Bellezza e sostenibilità ambientale non si fermano neppure in questo periodo per un’attenzione sempre maggiore al nostro Pianeta". Con queste parole, in un tweet di poco fa, l'assessore all'ambiente del Comune di Firenze Cecilia Del Re introduce la foto della nuova illuminazione a led del Poggio Imperiale, sopra Porta Romana. L'impressione è molto buona.