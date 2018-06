Firenze è il suo cuore solidale

Ieri festa dei ragazzi di Villa Lorenzi, oggi corsa per Trisomia21. Tra i partecipanti Matteo Renzi

(DIRE) Roma, 9 giu. - Su facebook Matteo Renzi scrive: "Firenze e' bellissima. Musei, teatri, laboratori. È una citta' che sta investendo sulle tramvie, sulla mobilita' elettrica, sulle pedonalizzazioni. Ma la cosa piu' bella di Firenze e' il suo cuore solidale. Qui sono nate le misericordie, qui abbiamo pensato tante leggi che poi sono diventate realta' (dopo di noi, terzo settore, autismo, spreco alimentare). Ieri abbiamo salutato Zaira e i ragazzi di Villa Lorenzi in Palazzo Vecchio: da trent'anni in battaglia contro tutte le dipendenze e le emergenze educative. Oggi siamo stati con i bambini di Trisomia 21 in pista agli Assi Giglio Rosso, per sostenere i nostri concittadini con sindrome di down. E abbiamo corso anche se la mia nipotina che vedete starmi in collo si e' molto lamentata della mia condizione fisica. Forse non a torto".

"Il modo migliore per cominciare alla grande il sabato? Correre la staffetta agli Assi con le famiglie dell'associazione Trisomia21. Solidarieta', amore e sport: unione perfetta! @At21Firenze". Lo scrive su twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella. (Vid/ Dire)