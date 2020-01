Firenze, donna muore a 51 anni al pronto soccorso

Cause da accertare. La Asl: "Non è mai emersa alcuna positività al batterio New Delhi". Escluso anche che si sia trattato di una sepsi da microrganismi multi resistenti. “Cosa aspetta la Regione Toscana ad istituire laboratori attivi 24 ore al giorno che individuano in poche ore batteri causa dell’infezione? L’unità di crisi regionale non ha prodotto risultati, i casi di infezioni e decessi sono in aumento” chiede il Consigliere Paolo Marcheschi (Fdi) in un’interrogazione alla Giunta regionale e all’Assessorato alla Salute

Una donna è morta nelle scorse ore al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, a Firenze. In una nota diffusa poco fa, la Asl Toscana Centro evidenzia quanto segue: "Riguardo al caso di decesso della donna di 51 anni al San Giovanni di Dio, l’Azienda Sanitaria precisa che non è mai emersa alcuna positività al batterio New Delhi. Si esclude anche che si sia trattato di una sepsi da microrganismi multi resistenti. Quando è arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, la donna era già in uno stato avanzato di shock settico e il suo quadro clinico è apparso da subito grave. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa della morte della donna. Ulteriori riscontri arriveranno dagli esami istologici sul materiale prelevato durante il riscontro diagnostico che è stato richiesto dall’Azienda in accordo con i familiari".

In Toscana si è registrato il più grande focolaio mai visto al mondo per quanto concerne il batterio New Delhi. Dal novembre 2018 al 31 dicembre scorso i decessi correlabili al batterio sono stati 49 su 153 casi di pazienti positivi (il 32%). Soltanto lo scorso dicembre, in Toscana, i casi di setticemia con positività al superbatterio sono stati 14. Nelle ultime settimane si registrano due pazienti deceduti all’ospedale fiorentino di Torregalli e risultati positivi al New Delhi.

“Cosa aspetta la Regione Toscana ad istituire laboratori che attivi 24 ore al giorno che individuano in poche ore batteri causa dell’infezione? Alle interrogazioni di Fratelli d’Italia l’Assessorato alla Salute ha risposto che è attiva un’unità di crisi che monitora la diffusione significativa del superbatterio New Delhi. Purtroppo, però, i risultati non si vedono: i casi di infezioni e decessi sono in aumento -dichiara il Consigliere Paolo Marcheschi (Fdi), che ha presentato una nuova interrogazione al riguardo- E per quale motivo, come si apprende da articoli di stampa, nonostante l’alta percentuale di mortalità per sepsi e choc settico, rimane nel cassetto, ormai dallo scorso settembre, la delibera sulla riorganizzazione della rete delle microbiologie cliniche? La priorità della salute pubblica è messa in secondo piano rispetto a motivi politici? -chiede Marcheschi.