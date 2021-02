Firenze, sì alla cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

Bundu e Palagi (Sinistra Progetto Comune): “La Commissione fa sua la nostra proposta, ora il Consiglio approvi velocemente”

“Il Partito Democratico e la Lista Nardella hanno scelto di sostenere la nostra richiesta di cittadinanza onoraria per Patrick George Zaki.

Si tratta di un ulteriore impegno del nostro Comune – sottolineano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – a favore della giustizia e dei diritti umani.

Ora cercheremo di capire come portare il testo il prima possibile in Consiglio comunale.

Non si tratta solo di gesti simbolici. Sono atti istituzionali con cui contribuire alla pressione internazionale per lotte di civiltà.

Ringraziamo la Presidente della Commissione 7, insieme alle colleghe e ai colleghi che hanno voluto votare a favore dell'atto, registrando il non voto della Lega.

Dopo gli striscioni su Palazzo Vecchio e nelle sedi dei quartieri, un altro passo è stato fatto, anche se – aggiungono i consiglieri Palagi e Bundu – deve ancora concretizzarsi in Consiglio.

Teniamo alta l’attenzione: chiediamo la liberazione di Patrick George Zaki, a oltre un anno dal suo arresto”.