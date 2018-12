Firenze, alberi che sembrano sani ma dentro sono morti

L'assessore alla Mobilità mostra la foto agli utenti dei Social Network

L'assessore all'Ambiente del Comune di Firenze pubblica su Facebook l'immagine di un tronco sezionato che si presenta all'apparenza sano, ma internamente la cavità appare preoccupante, specialmente in caso di eccessiva sollecitazione meccanica da parte del vento forte.



Spiega Alessia Bettini "Ecco il tronco di uno degli alberi appena tagliati in via Bardella. Un albero all'apparenza sano, ma che all'interno nascondeva un cuore fragilissimo. Lo voglio mostrare per far capire che il Comune non fa tagli indiscriminati, che ogni abbattimento è preceduto da verifiche e controlli e che questo albero, come gli altri che sostituiamo, era a rischio di caduta".

E conclude: "Noi abbiamo a cuore il patrimonio arboreo della nostra città. Dal 2014 abbiamo speso oltre sette milioni di euro e controllato oltre 60 mila alberi. Ad ogni taglio corrisponde almeno una nuova pianta. Per fare di Firenze una città sempre più verde e sempre più sicura".