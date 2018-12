​Firenze 2030: Dario Nardella incontra i giovani per immaginare la città del futuro

Iniziativa in programma il 15 dicembre dalle 14 alle 21 a Palazzo Vecchio. È necessaria l’iscrizione on line

Il sindaco Dario Nardella dedicherà la giornata di sabato 15 dicembre all’ascolto dei giovani under 30 per raccogliere la loro visione di come desidererebbero Firenze nel 2030.

L’incontro si svolgerà dalle 14 alle 21 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, che si trasformerà in una grande Creativity Room e vedrà la presenza di alcuni testimonial di rilievo nazionale, tra cui la voce storica di Radio Deejay Linus.

L’obiettivo dell’incontro sarà approfondire, mediante metodologie interattive appositamente ideate, 10 temi chiave individuati insieme ai giovani, elaborando per ognuno di essi delle proposte che potranno caratterizzare la città di Firenze nel prossimo decennio. Per ogni tema saranno coinvolti personaggi o realtà di successo del territorio metropolitano che porteranno un contributo stimolando il dibattito e interagendo con i partecipanti.

I giovani lavoreranno divisi in gruppi di 8-10 persone e alla fine incolleranno le proposte su ‘box delle idee’ che, uniti insieme, comporranno un modello tridimensionale di città: la Firenze metropolitana del 2030.

Dalle 19 alle 21 è previsto un momento conviviale con aperitivo e musica dal vivo di giovani band fiorentine, tra cui i finalisti del Rock Contest.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Città metropolitana. Le iscrizioni sono raccolte fino al raggiungimento della capienza del Salone. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form https://goo.gl/forms/0CWgsA2HLstpOz1E2

I 10 temi chiave sono:

1. Firenze green city (ambiente, mobilità, sostenibilità)

2. L’innovazione a Firenze

3. La notte a Firenze (vivibilità e nightlife)

4. Firenze è partecipazione (associazionismo e volontariato)

5. Firenze che studia e lavora

6. Arte e artigianato (ieri, oggi e domani)

7. Firenze città aperta – (turismo, fuorisede, integrazione)

8. Cosa fare a Firenze (eventi e sport)

9. Firenze che comunica

10. Firenze città dei diritti

Gli hashtag ufficiali dell’evento sono #Firenze2030 #fi2030