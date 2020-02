‘Fiorenza nostra’: il libro sulle attività del 2019

Presentato il volume sul Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e sul Calcio storico. Per il momento è disponibile solo on line. Prossimamente sarà anche stampato

Un volume di 210 pagine dove sono descritte, con immagini e didascalie, le attività e gli eventi (in tutto 125) che nel corso del 2019 sono stati svolti dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e dal Calcio Storico Fiorentino per la valorizzazione delle tradizioni popolari cittadine e dell’attività rievocativa: è il libro ‘Fiorenza nostra’ scritto da Filippo Giovannelli e attualmente disponibile solo nella versione telematica sul sito del Calcio Storico Fiorentino, dove è possibile scaricare liberamente il pdf del testo. Prossimamente il testo sarà anche stampato dalla Tipografia comunale e le copie saranno disponibili gratuitamente al Palagio di Parte Guelfa.

Il volume è stato presentato in Palazzo Vecchio dall’assessore alle Tradizioni popolari Andrea Vannucci, dal presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi e dal direttore Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino Filippo Giovannelli.

“Questo libro è il racconto di un anno vissuto insieme - ha detto l’assessore Andrea Vannucci -. È la prima volta che viene realizzato un testo di questo genere e la trovo una bella idea con la quale si cerca di ricomporre e restituire alla città la grande attività svolta lo scorso anno dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Vengono raccontate le uscite del Corteo, le persone che hanno prestato il proprio tempo libero e il proprio impegno alla tradizione più bella della nostra città. Grazie al direttore del corteo Filippo Giovannelli e a tutti i capitani dei gruppi del Corteo del Calcio in costume. ‘Fiorenza nostra’ è un patrimonio di tutti e contribuirà a far crescere ulteriormente il grande amore che c’è in città per le nostre tradizioni popolari”.

“Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e il Calcio storico sono tra le manifestazioni più belle del mondo - ha detto Michele Pierguidi - ed è giusto raccontare anche tutti gli eventi che si tengono nel corso nell’anno. È la prima volta che viene fatto un lavoro di questo tipo e credo che possa essere un racconto da farsi ogni anno”.

“‘Fiorenza nostra’ è un libro che riporta l’attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico del 2019 - ha detto Filippo Giovannelli -, nel corso del quale abbiamo realizzato 125 manifestazioni con il contributo di tutti e 24 i gruppi che fanno parte del Corteo Storico: dagli Alabardieri agli Archibusieri, dai Bandierai degli Uffizi alla Cavalleria fiorentina fino alle Madonne fiorentine che nel maggio scorso sono state protagoniste del Ballo rinascimentale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Nel libro abbiamo inserito anche tante statistiche, curiosità e particolarità che dimostrano l’impegno del Corteo Storico e degli oltre 650 personaggi che partecipano alle nostre attività. Siamo molto orgogliosi di questo e lo facciamo con passione e spirito di servizio”.

Tra le attività ricorrenti descritte nel testo ci sono il Cambio della Guardia a Palazzo Vecchio, l’attività con le scuole di ogni ordine e grado, quella con la Soprintendenza delle Belle Arti di Firenze e l’Università di Firenze Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS), la Conferenza dei capogruppo e la collaborazione con ACF Fiorentina. A queste iniziative si affiancano poi gli eventi unici come la Battaglia di Anghiari, la partita di Calcio Fiorentino sulla neve di Plan de Corones a 2.400 metri di altitudine oppure la partecipazione alle cerimonie della Federazione Italiana Rugby. In appendice ci sono invece una serie di statistiche che evidenziano il grande impegno di tutta la famiglia del Corteo storico.