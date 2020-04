“ Fiorentini per sempre. Viaggio emozionale nel cuore di Firenze”

Firenze, osservata amata e vissuta nella creatività e nella fantasia da un gruppo significativo di autori fiorentini contemporanei. Un’antologia di racconti, curata da Paolo Mugnai ed edita dalle Edizioni della Sera.

Firenze nei racconti di ventiquattro autori fiorentini. E’ questo il significato di “Fiorentini per sempre”, edito dalle Edizioni della sera, Il volume è un viaggio al fondo della città, di una Firenze immaginata, sognata, reale ma magica. Una città che gli autori narrano con storie romantiche e misteriose, con enigmi e distopie, con fantasie che s’intrecciano anche con eventi reali come l’alluvione o la strage dei Georgofili.

Se nascere a Firenze, ti può far sentire un privilegiato, rapito dall’incanto dell’arte e immerso in una storia secolare, questo grande passato può essere talvolta anche un freno alla creatività, un’eredità importante e ingombrante per uno scrittore fiorentino che voglia narrare storie legate in qualche modo alla città. Non è il caso degli autori di quest’antologia che sembrano aver colto la realtà fiorentina non solo o non soltanto come esempio di una grande storia, ma come formidabile stimolo a narrare storie sempre nuove, come presenza che stimola l’immaginazione. Il libro induce a esplorare il variegato e intrigante universo di una città immaginata da questi scrittori che rivelano la caratteristica, di essere fiorentini non tanto e non soltanto nei riferimenti spesso precisi alla città, ma in un modo di narrare che, pur diversificato nelle personalità, evidenzia ironia e disincanto, gusto per il realismo magico e adesione ai fatti.

“Fiorentini per sempre” curato da Paolo Mugnai e arricchito dalla prefazione di Marco Vichi e, dalla postfazione di Luciano Artusi è opera collettiva di questi autori: Luca Anichini, Lapo Baglini, Serena Bedini, Jacopo Berti, Alessandro Bini, Roberta Capanni, Giacomo Cialdi, Paolo Ciampi, Camilla Cosi, Livia Fabruccini, Nadia Fondelli, Andrea Claudio Galluzzo, Andrea Gamannossi, Alessandro Lazzeri, Luca Lunghini, Francesco Luti Mazzolani, Giulia Mastromartino, Francesco Matteini, Carlo Menzinger, Tommaso Meozzi, Pier Monaci, Marco Salucci, Enrico Zoli.

L’antologia è un viatico per percorrere la Firenze di oggi, osservata amata e vissuta nella creatività e nella fantasia da un gruppo significativo di autori contemporanei che rivelano, nel buon livello di scrittura, la complessità, la ricchezza e anche la difficoltà dell’essere fiorentino e anche scrittore.

Fiorentini per sempre. Viaggio emozionale nel cuore di Firenze

Edizioni della Sera

ISBN 978-88-32213-13-3

www,edizionidellasera.com