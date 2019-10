Fiorentina Women’s: presentate le nuove divise targate Rinascente

A fare da cornice alla foto ufficiale della Prima Squadra femminile viola lo splendido scenario della città di Firenze con l’iconica cupola del Brunelleschi sullo sfondo.

Le calciatrici di Fiorentina Women’s FC smesse le divise da campo hanno indossato l’elegante divisa ufficiale, prestandosi ‘modelle’ per la realizzazione di un servizio fotografico presso la terrazza dello storico palazzo, sede dello store in Piazza della Repubblica.

Al termine hanno partecipato insieme al Management Viola e di Rinascente alla “Colazione su Firenze”, un modo per addentrarsi nel mondo del partner e incontrare i media presenti in un ambiente cool e informale. E’ stata anche occasione per rinnovare la reciproca soddisfazione della partnership, che oltre al rapporto con la squadra femminile si estende anche alle attività di restyling e branding dell’area ospitalità situata in prossimità dell’ingresso monumentale dello Stadio Artemio Franchi: luogo esclusivo dedicato ai Partner viola e loro ospiti.

“E’ un piacere e un onore per me essere qui oggi, in un palazzo storico al centro della città, luogo d’incontro per i fiorentini, insieme alle nostre calciatrici – così Joe Barone alla stampa presente – Sono convinto che dalla partnership tra Fiorentina e Rinascente possano nascere tante iniziative interessanti e attuali con il mondo dello sport e dei giovani.

La nuova Proprietà tiene molto al progetto del calcio femminile e segue con interesse il suo sviluppo. Siamo convinti che queste ragazze possano dare tanto ai tifosi viola e alla città di Firenze. Per questo vederle indossare abiti di un partner come Rinascente, un brand storico di grande valore che riesce sempre a essere al passo con i tempi e incontrare le esigenze di tutte le fasce di età, non può che renderci soddisfatti e insieme con noi tutti gli appassionati.”.

Pierluigi Cocchini, Amministratore Delegato di Rinascente, presenta così alla stampa la partnership con FiorentinaWomen’s FC nell’ambito del progetto di restyling dello Store di Piazza della Repubblica – “Rinascente è orgogliosa di ospitare oggi il Team di Fiorentina Women’s FC, e di sostenere il Club viola che ha fatto da apripista a questa rinascita sportiva femminile. La Fiorentina è uno dei simboli di Firenze e con questa partnership prosegue l’impegno di Rinascente all’insegna della filosofia “Per la città, con la città, nella città”.Rinascente non vuole essere un semplice luogo per lo shopping, ma una destination per il visitatore e motore d’innovazione. E’ anche grazie questa partnership che vediamo saldarsi sempre più il legame tra il Department e il territorio. Dopo l’apertura dello Store di Roma Tritone e la ristrutturazione di quello di Torino, è il momento del restyling dello Store fiorentino: un palazzo incastonato nel cuore della città in piazza della Repubblica, con una terrazza che domina il paesaggio tra cupole e tetti di architetture storiche; 3300 metri quadrati dispiegati lungo sette piani che saranno completamente reinventati.”.