Fine settimana all'aria aperta dedicato ai bambini e allo sport

A Firenze una giornata di giochi con Legnaia e CSI. Domenica a quattro zampe al parco dei Renai. Visite gratuite con prenotazione obbligatoria nel Parco di Pratolino. Il Golfo di Baratti si trasforma nel villaggio dello sport all’aria aperta

Cooperativa di Legnaia e Centro Sportivo Italiano organizzano un'intera giornata di giochi e attività per bambini, gonfiabili all'aria aperta, calcio balilla umano e molto altro. Un'occasione per il divertimento delle famiglie, ma al tempo stesso un'occasione di promozione sportiva attraverso quale il Centro Sportivo, con il suo "CSI in Tour", presenterà la propria attività.L'iniziativa è aperta e gratuita per tutti e si terrà nel parco della Cooperativa agricola di Legnaia, in via Baccio da Montelupo 180 a Firenze, a partire dalle 10.

Al parco dei Renai sarà una domenica ‘a quattro zampe’. Zamp in park è infatti il nome della manifestazione che accoglierà gli appassionati di cani per una giornata di divertimento e dimostrazioni sul campo. Rinviato a causa del maltempo, domenica potrà finalmente andare in scena. L’evento è organizzato in collaborazione con la scuola di educazione cinofila ‘Parla coi lupi’. Si comincia alle 10 con la mostra canina aperta a cani di razza e meticci. Durante l’evento di domenica, alle 16 ci sarà un’esibizione di cani da lavoro, alle 17 la prova di agility. Oltre alla mostra mercato, al parco sono aperti anche i gestori; il ristorante Chiringuito, la gelateria Frigus, l’Happy Park per i bambini, il minigolf Adventure. Il parco è raggiungibile anche in bicicletta dalle Cascine attraverso la pista ciclabile di 7 chilometri che corre lungo l’argine dell’Arno. Zamp in Park è un evento che rientra nel calendario degli appuntamenti che il Parco dei Renai ha organizzato nel cartellone di eventi della stagione 2019. Il parco di Signa è aperto nei giorni feriali dalle 12 alle 20, domenica e festivi dalle 12 alle 20. Con l’apertura del parco, sono aperte anche le attività tradizionali, come il ristorante Chiringuito, la gelateria Frigus, Il Minigolf Sottocosta, l’Happy Park coi giochi Gonfiabili. Nel parco ci sono anche una piscina semi olimpionica, campi di calcetto e beach volley, una spiaggia in sabbia con un vero e proprio stabilimento balneare per fare bagni nel lago.

Proseguono anche nel mese di giugno le visite guidate, gratuite ma con prenotazione obbligatoria, offerte dalla Direzione del Parco-Città Metropolitana che permettono una conoscenza approfondita del Parco Mediceo di Pratolino, punto di riferimento storico artistico per il territorio di Vaglia, attraverso numerose chiavi di lettura da quello storico-culturale a quello ambientale nonché a quello meno conosciuto ma indubbiamente affascinante, del suo universo simbolico nascosto tra le statue, fontane ed edifici. Il 2 giugno, in occasione della Giornata APGI "Appuntamento in Giardino 2019",il 9 giugno per la giornata rinascimentale in occasione dei 500 anni dalla nascita di Cosimo I de' Medici, "Un invito alla Corte de' Medici" a cura di Parco Mediceo di Pratolino, Comune di Vaglia, Pro Loco Vaglia e Le Vie de' Medici, con il patrocinio di Italia Nostra, Anci, Unpli Feisct. Il Parco, ricordiamo, è inserito nel sito Seriale delle Ville e Giardini Medicei UNESCO, è quindi importante valorizzare questo aspetto facendo conoscere la storia e l'arte dell'intero sistema e farlo riconoscere quale esso è, cioè un patrimonio appartenente a ciascuno di noi. Le visite sono organizzate da Pro Loco Vaglia - Mugello, presente all'interno del parco nella gestione dell'Ufficio Turistico del Comune di Vaglia e si avvale di professionisti di alto livello debitamente formati con focus sul Parco e della Compagnia Catalyst riconosciuta per la sua attività svolta. Le visite saranno di varie tipologie : Storico artistiche, anche in lingua inglese e su argomenti diversi, visite naturalistiche e naturalistiche per i bambini. A cura della Compagnia Catalyst saranno effettuate visite favolistiche per i bambini e visite drammatizzate sui teatri medicei presso le Scuderie. Info e prenotazioni: Storico Artistiche Portineria info@prolocovagliamugello.com 338 624 5503; Favolistiche (bambini) Locanda senza prenotazione; Drammatizzate Scuderie senza prenotazione; Trekking (adulti e bambini) Locanda andre87ferrara@gmail.com 348 492 4467.

Dal tiro con l’arco, all’arrampicata sugli alberi vista mare, dal rafting in acque salate, alle esercitazioni di apnea con i metodi di Pelizzari, passando per il trekking, compreso quello a sei zampe, in compagnia del proprio cane. Sarà un weekend a tutta adrenalina, sabato 1° e domenica 2 giugno, nel Golfo di Baratti, trasformato per due giorni nel villaggio dello sport all’aria aperta, grazie all’Outdoor Sports Festival.