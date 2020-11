Fine isolamento Covid, in Toscana Centro una e-mail per fare prima

Occorre scrivere alla Ausl dichiarando le proprie condizioni. Attualmente in Toscana 52.023 persone sono isolate a casa

"Snelliamo le procedure per il fine isolamento. Da oggi è attivo il servizio email fineisolamentocovid@uslcentro.toscana.it per comunicare le richieste di fine isolamento da parte delle persone risultate positive al Covid-19 nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Basterà inviare una email dichiarando le proprie condizioni e un recapito telefonico in modo da ricevere l'attestazione rilasciata dalla struttura di igiene pubblica. Grazie alla squadra di medici e di studenti di medicina dell'Azienda USL Toscana Centro eliminiamo le attese e diamo tempi rapidi!". Questo l'annuncio, poco fa, del presidente della Toscana Eugenio Giani.

Attualmente in Toscana 52.023 persone sono isolate a casa poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.