Fiesole, nuova vita per l'ex ospedale Sant'Antonino

Firenze – E’ stato firmato nei giorni scorsi il rogito notarile che sancisce definitivamente il passaggio di proprietà dell’immobile dell’ex ospedale Sant’Antonino di Fiesole dalla Asl alla Ditta AD Green House srl di Roma. Si tratta dell’atto definitivo che per un importo di 3 milioni e 490mila euro ha sancito la compravendita dell’immobile di via Vecchia Fiesolana. Alla delibera di aggiudicazione firmata a suo tempo dal direttore generale Asl, è poi seguito il rogito che è stato sottoscritto per la Asl dall’ing. Guido Bilello, direttore della SOC Patrimonio.

“Quella del passaggio definitivo di proprietà per l'ex ospedale Sant'Antonino di Fiesole è davvero una buona notizia - commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - Il Sant'Antonino non è una struttura qualsiasi: inserito in un contesto di pregio, incastonato nella ineguagliabile collina fiesolana, costruito su un antico sito etrusco come testimoniano i reperti ritrovati durante la costruzione dell'ospedale. Piangeva il cuore nel vedere l'abbandono in cui versava quello che, fino a pochi decenni fa, era uno dei fiori all'occhiello della sanità dell'area fiorentina.

Un piccolo ospedale che ha fatto da apripista in vari campi, coniando esperienze come il 'rooming in' dei neonati con la mamma o il parto in acqua, che poi si sono consolidate e sono state mutuate da altre realtà toscane e non solo. Ringrazio la Asl e il Comune di Fiesole per il lavoro svolto che permetterà il mantenimento della destinazione sanitaria e sociale della struttura che, ultimati i lavori, garantirà alla popolazione fiesolana e fiorentina un nuovo presidio e nuovi importanti servizi".

La destinazione d’uso dell’ex ospedale Sant’Antonino di Fiesole è come previsto di tipo sanitario come indicato anche negli appositi strumenti urbanistici. Circa 500mq dell’ex ospedale sono destinati ad ospitare il nuovo presidio socio sanitario della Asl e parte del personale che ora ha sede a Camerata.

“C’è una grande soddisfazione per essere arrivati a questa conclusione – dichiara Anna Ravoni, sindaco di Fiesole – Abbiamo già iniziato a parlare con i tecnici della nuova proprietà. Ora confidiamo nella partenza rapida dei lavori, considerato che abbiamo già approvato anche un’osservazione al Piano Operativo Comunale che ci era stata posta dalla Ditta AD. Puntiamo a realizzare rapidamente il nuovo distretto socio sanitario che a Fiesole manca dal 1995. Negli stessi spazi è prevista anche la sede del Servizio Sociale del Comune che attualmente si trova a Camerata”.

Già precedentemente, nei primi mesi del 2021, per l’immobile di via Vecchia Fiesolana era stata indetta un’asta, poi andata deserta. Ciò nonostante l’asta era stata riproposta e a dicembre dello stesso anno si era tenuta una nuova procedura, stavolta con esito positivo.