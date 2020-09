Fierucola del pane in Santa Croce a Firenze

Sabato 5 e domenica 6 settembre

Sarà PIAZZA S. CROCE quest'anno ad ospitare LA FIERUCOLA DEL PANE che tradizionalmente si teneva in piazza Santissima Annunziata.

SABATO 5 E DOMENICA 6 SETTEMBRE, Firenze

Giovani contadini-fornai, provenienti da tutta Italia, si alterneranno nei due giorni per offrire pani dai mille colori, profumi e forme.

PROGRAMMA:

SABATO ORE 17: Cos'è una "popolazione evolutiva" del grano, a seguire come si rinfresca la pasta madre

DOMENICA ORE 10: Come riconoscere e degustare il pane

DOMENICA ORE 15: Dibattito sulle "temperature di fermentazione nell'ambiente dove si panifica e come viene decisa la cottura finale del pane"

DOMENICA ORE 16,30: Suggerimenti utili per la panificazione familiare

Durante il lungo lockown siamo stati tutti un po' "fornai" e qui troverete ingredienti, pasta madre compresa, e consigli per proseguire, così come spighe, chicchi e farine per imparare a conoscerli e distinguerli.

La Fierucola del pane è mercato agricolo naturale, prodotti di stagione freschi e trasformati, artigianato tradizionale utile per la casa e la famiglia.