Cintura fiorentina: oggi e domani è possibile scegliere tra le due manifestazioni (entrambe aperte) che come tradizione "si danno il cambio". Ecco il programma completo

Sono i giorni della "coincidenza" per le due grandi fiere d'ottobre in provincia di Firenze, quella di Scandicci e quella dell'Impruneta, detta anche di San Luca la cui festa cade il 18 ottobre. La prima sta volgendo al termine e vivrà le sue ultime due giornate oggi 12 ottobre e domani 13. La seconda invece inizia proprio in questo sabato e proseguirà fino al 20 del mese.

Sono giorni caldi in questa zona della cintura fiorentina, per queste fiere un tempo prettamente contadine e che ora (specialmente quella di Scandicci) hanno assunto una veste meno agricola. Al Galluzzo e borghi vicini i contadini squattrinati erano soliti dire nei periodi di magra: "E per mancanza di moneta s'è perso la Fiera di Scandicci e dell'Impruneta", segno che questa vicinanza temporale è stata abituale fin dai tempi antichi.

Ma vediamo il programma completo di entrambe le manifestazioni in questi due giorni di coincidenza. Sono programmi talmente ampi che c'è veramente l'imbarazzo della scelta, senza contare le ghiottonerie che propongono i vari stands e banchi.

SCANDICCI

SABATO 12

FERMATA TRAMVIA RESISTENZA

Ore 8.00 Partenza Cicloescursione sui sentieri delle colline scandiccesi A cura dell’Associazione CAI – Sottosezione di Scandicci

PIAZZALE DELLA RESISTENZA SPAZIO ISTITUZIONALE Ore 10.00 – 18.00 Campagna “Io non rischio 2019” evento promosso dal Dipartimento di Protezione Civile a cura di Humanitas Scandicci e dei volontari della protezione civile Ore 18.00 – 21.00 Impariamo il BLS – manovre di rianimazione cardiopolmonare

VILLAGGIO DELLO SPORT Ore 11.00 – 12.00 Whu-shu Firenze esibizione Ore 12.00 – 14.00 Rugby Scandicci Ore 14.00 – 15.00 New Happy Dance esibizione di balli Ore 15.00 – 17.00 Esperidi centro danza Ore 17.00 – 19.00 Polisportiva Robur pallavolo maschile Ore 19.00 – 21.00 Elisa Colavita esibizione di danza Ore 21.00 – 22.00 Associazione Fidanzi esibizione di danza sportiva Ore 22.00 – 23.00 Royal Step danza

PIAZZALE DELLA RESISTENZA Ore 16.00 – 18.00 Circo En piste! Dimostrazioni attività circensi Ore 18.00 – 19.00 Inaugurazione mezzi operativi di Protezione Civile della Racchetta

AREA PREVENZIONE E SALUTE - FARMANET Ore 10.00 – 23.00 Nuove prospettive per la cura del corpo a disposizione gli esperti massaggio e trattamenti corpo - ecografia carotidea Analisi della composizione corporea Caresmed InBody

SPAZIO PETS Ore 11.30 Educazione cinofila per Bambini. Attività e laboratori per insegnare ai più piccoli come relazionarsi correttamente e divertirsi con il proprio cane. A cura del Centro cinofilo K9 Academy Ore 15.30 L’agopuntura in Medicina veterinaria Cos’è e come può aiutare i nostri animali A cura della dott.ssa Olivia Lambruschini Ore 17.00 Doggy Fashion. Tanti cani in cerca di adozione sfileranno in passerella per presentare la collezione di cappottini Autunno/Inverno 2019 A cura di Zoolandia Market

AUDITORIUM Ore 9.00 - 20.00 XXXVI° Rassegna internazionale di minerali e fossili a cura del Gruppo AVIS Mineralogia - Paleontologia Scandicci

PIAZZA TOGLIATTI Ore 8.00 - 19.30 Mercato settimanale 16

STAND COOP Ore 17.30 – 19.30 Show cooking a tema: uno chef professionista cucinerà dal vivo per promuovere i prodotti della linea Viviverde

PALAZZETTO DELLO SPORT Ore 16.00 Dalle ore 16.00 di sabato 12 ottobre alle ore 16.00 di domenica 13 ottobre “24 ore di calcetto”. Torneo non competitivo organizzato dalla Società Polisportiva Robur 1908 Sezione diversamente abili, partita unica con due squadre e 300 giocatori

GAZEBO PROTEZIONE CIVILE HUMANITAS - VIA LUZI Ore 15.00 Proiezione del video del campo scuola 2019 a cura dei volontari della protezione civile

DOMENICA 13

PALAZZO COMUNALE SALA CONSILIARE ORAZIO BARBIERI Ore 10.45 LXII° Stagione dei Concerti della Città di Scandicci a cura dell’associazione Vito Frazzi Talenti pianistici in concerto: Carlotta Maestrini, Rosamaria Macaluso

PIAZZALE DELLA RESISTENZA SPAZIO ISTITUZIONALE Ore 10.00 – 18.00 Campagna “Io non rischio 2019” evento promosso dal Dipartimento di Protezione Civile a cura di Humanitas Scandicci e dei volontari della protezione civile Ore 20.00 – 22.00 Concerto di chiusura della Fiera 2019 eseguito dalla Big Band della Filarmonica “Vincenzo Bellini” diretta dal M° Tolmino Marianini

VILLAGGIO DELLO SPORT Ore 10.00 – 12.00 Stella Rossa pallavolo Ore 14.30 – 19.00 “I° Torneo Calcio in Fiera” riservato alle squadre dei bambini dell’anno 2012 Medaglie e coppe offerte dalla ditta Linoleum Gomma Zanaga Struttura gonfiabile della ditta Decathlon Ore 19.00 – 21.00 Sezione pattinaggio artistico Polisportiva Robur 1908 Ore 21.00 – 23.00 Whu-shu Firenze esibizione

PIAZZALE DELLA RESISTENZA Ore 15.00 – 19.00 Polisportiva Robur pattinaggio corsa

AREA PREVENZIONE E SALUTE – FARMANET Ore 10.00 – 23.00 Prenditi cura di te Servizi professionali: età vascolare, ecografia carotidea, test dell’età polmonare Ore 16.00 – 20.00 incontro con il nutrizionista Eurocompany Analisi della composizione corporea Caresmed InBody

SPAZIO PETS Ore 11.30 Gioco Quando piove. Tante attività da svolgere in casa con il proprio cane quando non è possibile uscire all’aria aperta A cura di Caterina Amadini, Istruttore cinofilo SISCA e FICSS Ore 15.00 Educazione cinofila per Bambini Attività e laboratori per insegnare ai più piccoli come relazionarsi correttamente e divertirsi con il proprio cane. A cura del Centro cinofilo K9 Academy Ore 17.00 Scandicci Fiera Expo Dog Iscriviti e partecipa con il tuo cane! Eleggeremo il più bello, il più dolce e affettuoso, il più educato… e un riconoscimento speciale per i cani che riusciranno a risolvere dei piccoli Giochi di Attivazione Mentale! A cura di Zoolandia Market

AUDITORIUM Ore 9.00 - 20.00 XXXVI° Rassegna internazionale di minerali e fossili a cura del Gruppo AVIS Mineralogia - Paleontologia Scandicci

P.ZZA TOGLIATTI – PARCHEGGIO Ore 9.00 – 17.00 Raduno di auto d’epoca a cura di Auto Storiche di Toscana

PALAZZETTO DELLO SPORT Ore 16.00 Dalle ore 16.00 di sabato 12 ottobre alle ore 16.00 di domenica 13 ottobre “24 ore di calcetto” Torneo non competitivo organizzato dalla Società Polisportiva Robur 1908 Sezione diversamente abili, partita unica con due squadre e 300 giocatori

STAND COOP Ore 18.00 Estrazione dei premi della lotteria di solidarietà per il progetto MeyerPiù e i progetti della Fondazione Il Cuore si scioglie promossa dalla Filarmonica Bellini di Scandicci, in collaborazione con la sezione soci Coop di Scandicci

BOCCIODROMO COMUNALE TAMIRO MARTELLI Ore 9.00 ASD Bocciofila VIII° edizione Coppa “Fiera di Scandicci” Gara provinciale individuale a 64 formazioni riservata alle cat. A-B-C

AVIS – VIA BESSI, 2 C/O HUMANITAS DI SCANDICCI Ore 7.30 – 11.00 Donazione straordinaria di sangue e plasma

AREA EX CNR Ore 22.00 Spettacolo pirotecnico a chiusura della fiera

IMPRUNETA

SABATO 12

• Ore 8,00 Piazza Buondelmonti Mercato settimanale (orario antimeridiano)

• Ore 10,00 Sala Binazzi – Piazza Buondelmonti – Inaugurazione Mostra: “I Luoghi dell’Altrove”

• Ore 10,00 Barazzina Street&Food

• Ore 16,00 Discover Impruneta con “La Compagnia delle Seggiole” 4 interventi, ogni 15 minuti in 4 punti di Piazza Buondelmonti

• Ore 16,00 Piazza Accursio da Bagnolo Apertura del Luna Park

• Ore 16,00 Inaugurazione Artigianato in Mostra in collaborazione con CNA Firenze Chianti – Fornace Agresti – Via delle Fornaci, 2

• Ore 17,00 Sala Consiliare Finale del Premio Nazionale di Poesia “Mario Gori”

• Ore 18,00 Galleria IAC – Via della Croce, 39 – Inaugurazione Mostra: “Collettiva di San Luca”

DOMENICA 13

• Ore 9,00 Via Paolieri e Piazzetta Lottini “Via Paolieri in Bancherella”

Mercatino arti e mestieri dell'ingegno e piccolo antiquariato

• Ore 10,00 Barazzina Street&Food

• Ore 10,00 Piazza Don Chellini a Tavarnuzze – Mercatino “MANGIASANO”

• Ore 10,30 Piazza Don Chellini a Tavarnuzze – Passeggiata di San Luca – 4km tra le colline del territorio con spiegazioni storiche e botaniche.

• Ore 11,00 Inaugurazione Mostra: “Il calcio minuto per minuto. Storia, Passioni, Soldi” – Società Corale di Mutuo Soccorso – Viale Vittorio Veneto, 29

• Ore 12,00 Circolo Cattolico San Giuseppe – Piazza Buondelmonti, 27 – Inaugurazione Mostra: “Saluti dall’Impruneta”

• Ore 15,00 Visita guidata alla galleria filtrante di Via Cavalleggeri *

• Ore 15,30 “IN FIERA con la Corte dei Medici il POPOLO” danze del XV e XVI secolo – IMAGO LAB, Centro Danza Impruneta in Piazza Buondelmonti

• Ore 16,00 Discover Impruneta con “La Compagnia delle Seggiole” 4 interventi, ogni 15 minuti in 4 punti di Piazza Buondelmonti

• Ore 18,00 Libreria Agresti – Vol. 3 con Teresa Ciabatti – Fornace Agresti – Via delle Fornaci, 2.

A seguire, apericena organizzato dalla Condotta Slow Food Firenze

LUNEDI 14

• Ore 10,00 Stand area mercatale e Luna Park aperti per l’intera giornata

• Ore 10,00 Barazzina Street&Food

• Ore 21.00 Degustazione vini affinati in terracotta in collaborazione con “Associazione La Terracotta e il Vino” – Sala San Giuseppe, Piazza Buondelmonti

MARTEDI 15

• Ore 8,00 Viale Vittorio Veneto in bancherella, “Mercatino di arti e mestieri dell’ingegno e piccolo Antiquariato” dalla Piazza Accursio da Bagnolo a Piazza A. Bandinelli (zona campo sportivo)

• Mercato del bestiame

• Mercato degli uccelli

• Prodotti agricoli e commerciali

• Rassegna macchine agricole

• Ore 10,00 Barazzina Street&Food

• Ore 13,00 “PRANZO DELLA FIERA” servito sul posto (prenotazione sul posto)

• Ore 15,00 Visita guidata alla galleria filtrante di Via Cavalleggeri *

• Ore 16.00 Rievocazione della tradizionale “Transumanza”

• Ore 19,00 Aperitivo in Fornace a cura della Condotta Slow Food Firenze

• Ore 21,00 Libreria Agresti Vol. 3 con letture musicali di racconti di Marco Vichi con Lorenzo Degl’Innocenti – Fornace Agresti – Via delle Fornaci, 2

MERCOLEDI 16

• Ore 10,00 Stand area mercatale e Luna Park aperti per l’intera giornata

• Ore 10,00 Barazzina Street&Food

• Ore 19,00 Aperitivo in Fornace a cura della Condotta Slow Food Firenze

• Ore 21,00 Libreria Agresti Vol. 3 Manuela Bollani con lo spettacolo “C’era una svolta” – Fornace Agresti – Via delle Fornaci, 2

GIOVEDI 17

• Ore 9,00 Via Paolieri e Piazzetta tta Lottini “Via Paolieri in Bancherella”

• Ore 10,00 Barazzina Street&Food

• Ore 21,00 Piazza Buondelmonti organizzata dal CCN IL POZZO sfilata di moda “WINTER FASHION NIGHT” (in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato alla Domenica)

• Ore 22,30 Piazza Buondelmonti GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE (in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato alla domenica)

VENERDI 18

• Ore 10.00 Stand area mercatale e Luna Park aperti per l’intera giornata

• Ore 10,00 Barazzina Street&Food

• Ore 18.00 Santa Messa di San Luca, Patrono di Impruneta

• Ore 20,00 Cena in Fornace e Conversazione (in)credibile con Filippo Brunelleschi – Fornace Agresti – Via delle Fornaci, 2 – € 25

• Ore 21,30 Piazza Buondelmonti TIRO ALLA FUNE gara di forza, maschile e femminile, tra i rioni Fornaci, Pallò, Sant’Antonio, Sante Marie

SABATO 19

• Ore 9,00 Via Paolieri e Piazzetta Lottini “Via Paolieri in Bancherella” Mercatino arti e mestieri dell’ingegno e piccolo antiquariato

• Ore 10.00 Stand area mercatale e Luna Park aperti per l’intera giornata

• Ore 10,00 Barazzina Street&Food

• Ore 15,00 Visita guidata alla galleria filtrante di Via Cavalleggeri *

• Ore 16,00 Discover Impruneta con “La Compagnia delle Seggiole” 4 interventi, ogni 15 minuti in 4 punti di Piazza Buondelmonti

• Ore 19.00 Aperitivo in Fornace a cura della Condotta Slow Food Firenze

• Ore 21.00 Libreria Agresti Vol. 3 con Marcello Fois – Fornace Agresti – Via delle Fornaci 2

DOMENICA 20

• Ore 9,00 Via Paolieri e Piazzetta Lottini “Via Paolieri in Bancherella” Mercatino arti e mestieri dell’ingegno e piccolo antiquariato

• Ore 9,30 CORRI ALLA FIERA 2019 – Gara Podistica organizzata da ASD Impruneta Running – Piazza Buondelmonti

• Ore 10.00 Stand area mercatale e Luna Park aperti per l’intera giornata

• Ore 11.00 alle 18.30 Regalati OGGI l’emozione di volare in elicottero sulla Fiera di San Luca…per tutti! con Cure2Children Onlus – Piazza Bandinelli Impruneta.

• Ore 10,00 Barazzina Street&Food

• Ore 15,00 Visita guidata alla galleria filtrante di Via Cavalleggeri*

• Ore 15.00 Degustazione Olio e visita dell’antico frantoio a macine in pietra di Fattoria Villa L’Olmo, “Open Day” tutto il giorno.

• Ore 15.00 “Il Viaggio” Teatro tra i Binari Piazza Buondelmonti

• Ore 16,00 Discover Impruneta con “La Compagnia delle Seggiole” 4 interventi, ogni 15 minuti in 4 punti di Piazza Buondelmonti.