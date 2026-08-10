Le star saranno gli strumenti, quelli plasmati, tra gli altri, da Paolo Castello, Giuseppe Stefanini, Dario Vettori, Piero Badalassi, Paolo Sorgentone, Martino Ius, Gianluca Pierozzi, Luciano Sderci. Taglia il traguardo della decima edizione il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900, rassegna fiorentina dedicata ai maestri dell’arte liutaria di ieri e di oggi. E ai preziosi strumenti usciti dalle loro botteghe.

In programma dal 23 luglio al 21 settembre, il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze, Intesa Sanpaolo e Toscana Aeroporti. Media partner Rai Radio 3 Classica.

Inaugurazione nel segno del barocco, giovedì 23 luglio nel Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi, dove il quartetto I Musici Medicei proporrà musiche di Vivaldi, Haendel, Telemann e Bach. Nell’occasione Beatrice Bianchi suonerà un violino di Fernando Fagundes realizzato secondo i canoni settecenteschi di Nicola Amati, il "maestro dei maestri" della liuteria classica.

Venerdì 24 luglio, sempre a Palazzo Medici Riccardi, spazio al Grand String Trio guidato dal violinista Augusto Vismara, a cui sarà affidato un prezioso strumento di Carlo Vettori. Musiche di Boccherini, Cambini, Cherubini e Wolf-Ferrari.Augusto Vismara protagonista anche delle serate di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, stavolta nelle vesti di direttore e solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina: il programma offrirà un interessante confronto tra Mozart e quello che è stato definito “il Mozart nero”, Joseph Boulogne, primo compositore afrodiscendente della musica classica.

Nell’occasione Vismara imbraccerà violino Vettori ispirato al Toscano 1690 di Stradivari. Ancora a Palazzo Medici Riccardi, lunedì 3 e martedì 4 agosto, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta proporrà un repertorio tutto dedicato a Bach con tre pagine degli amati Concerti Brandeburghesi. Solista Marco Lorenzini al violino, con un raro strumento plasmato da Paolo Castello nel 1770.Il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900 riprenderà a fine agosto con un fittissimo cartellone: ben 10 serate che prenderanno il via lunedì 31 agosto all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte con un ospite internazionale: sarà la pluripremiata pianista cinese Jane Xie ad affiancare l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, musiche di Brahms e Čajkovskij.

Nell’occasione sarà impiegato un contrabbasso Gianluca Pierozzi. Sabato 5 e domenica 6 settembre di nuovo Orchestra da Camera Fiorentina a Santo Stefano al Ponte, direttore Giovan Battista Varoli (violino Giuseppe Stefanini del 1974). Lunedì 7 Trio Florenzia in concerto a S. Stefano al Ponte (viola Luciano Sderci del 1973), giovedì 10 settembre Leviosa Quartet alla Chiesa di Santa Felicita (strumenti Dario Vettori Famiglia), venerdì 11 Trio dei Professori del Maggio Musicale Fiorentino alla Chiesa di Santa Felicita (viola Piero Badalassi del 1969).E ancora, i Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina mercoledì 16 e giovedì 17 settembre alla Chiesa di Santa Felicita (violino Paolo Sorgentone del 1994) e gran finale domenica 20 e lunedì 21 settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte con l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Kleanthe Russo, solista Giovanni Nesi al pianoforte (Quintetto “Stefano Lucchini” di Martino Ius, 2020).