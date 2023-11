Quartetto d’Archi della Scala a Firenze

Storica compagine con ben 70 anni di storia, il Quartetto d’Archi della Scala sarà in concerto domenica 26 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze, ospite del Festival della Liuteria Toscana. La formazione allinea musicisti straordinari quali Francesco Manara e Daniele Pascoletti ai violini, Simonide Braconi alla viola e Massimo Polidori al violoncello, tutti prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e vincitori di concorsi solistici internazionali.

PROGRAMMA

La serata si aprirà con il “Quartetto per archi n. 12 in do minore, D. 703 Quartettsatz" di Franz Schubert, seguito dal “Quartetto per archi n. 6 in si bemolle maggiore, op. 18” di Ludwig van Beethoven. Chiude la fantasia da “Rigoletto” di Antonio Melchiori - primo violino del Teatro alla Scala ai tempi verdiani - , uno dei cavalli di battaglia del quartetto. Nell’occasione Francesco Manara suonerà un preziosoviolino Nicolò Amati del 1665.

STORIA DEL GRUPPO

La prima formazione del Quartetto d’Archi della Scala risale al 1953. Nel corso dei decenni il Quartetto è stato protagonista di importanti eventi musicali e registrazioni; dopo qualche anno di pausa, nel 2001, quattro giovani musicisti hanno deciso di ridar vita a questa prestigiosa formazione, sviluppando le loro affinità musicali già consolidate all’interno dell’Orchestra, elevandole nella massima espressione cameristica quale è il quartetto d’archi.

RICCARDO MUTI Ha scritto di loro il maestro Riccardo Muti: “Quartetto di rara eccellenza tecnica e musicale… La bellezza del suono e la preziosa cantabilità, propria di chi ha grande dimestichezza anche con il mondo dell’ opera, ne fanno un gruppo da ascoltare con particolare gioia ed emozione”. IL FESTIVAL DELLA LIUTERIA

Il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana continuerà lunedì 27 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte con una concessione all’extra-colto, il “Tributo a Michael Jackson” dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Solista e maestro concertatore Fernando Diaz al pianoforte.PREZZI E ORARI

Inizio concerti ore 21. Biglietto 10 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 333 7883225.Il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con il Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze.

