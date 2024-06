Festa Medioevale a Luciana sabato 29 e domenica 30 giugno

Vernio, 26 giugno 2024 – A Luciana scocca l’anno Mille e il piccolo borgo di Case Marchi come per magia si trasforma completamente per la Festa Medioevale. Quest’anno la Pro Loco di Luciana, che promuove e organizza l’evento con il sostegno del Comune di Vernio, ha scelto sabato 29 e domenica 30 giugno per portare tutti i visitatori a spasso nel tempo.

Questa mattina nella sede della Provincia di Prato la sindaca di Vernio Maria Lucarini, insieme al presidente della Provincia Simone Calamai e al vicepresidente della Proloco Daniele Biagi hanno presentato l’iniziativa. Ad animare l’incontro la consigliera di Vernio e storica volontaria della Proloco di Luciana Rita Biagi rigorosamente in costume medioevale.

“La Festa Medioevale è cresciuta negli anni grazie ai volontari che lavorano ad allestimenti, costumi e atmosfera trasformando il bellissimo borgo in un’avventura nell’anno Mille – ha sottolineato la sindaca Lucarini – Luciana è sempre un luogo affacciato sui monti e affascinante da scoprire, in questa veste lo è ancora di più”.

I volontari della Proloco, in tutto una trentina, sono al lavoro da giorni per rendere credibile il ritorno all’anno Mille del borgo, occultando tutto ciò che di moderno si trova per strada, dai campanelli ai segnali stradali, per la due giorni che ha sempre attratto attorno ai 2.000 visitatori ogni anno.

Sia sabato 29 che domenica 30 giugno si comincia alle 17 con l’animazione assicurata da figuranti, giocolieri, musicanti, artisti, artigiani e antichi mestieri, compresa la maga che legge il futuro.

Taverne e Hostarie mettono in tavola piatti tipici del tempo, si può passare al Paiolo Magico per un assaggio e all’Hostaria del Conte per un bicchier di vino. E come perdersi la schiacciata del Forno di Mastro Nando e la Dolceria per le ghiottonerie del tempo che fu. E per prendere il caffè, sconosciuto all’epoca, c’è il tenebroso tunnel del tempo da percorrere per uscire dalla festa e tornare ai giorni nostri. Per le vie del paese saranno allestiti mercatini di oggettistica.

Spettacolo assicurato poi con Il Paggio dei Clerici Vagantes (Aia dei Marchi alle 19 e alle 20.30) con musica, giocoleria, trampoli acrobatici, alchimie e fuoco; Bricco Bracco (Aia dei Marchi alle 17.30 e alle 20) giocoleria comica con giullari e ciarlatani; Drago Bianco (Corte dei Marchi alle 21.30 e alle 23) performance con fuoco, teatro e arte del movimento epoi i Midnight (Case Marchi basso alle 19.30), una band di menestrelli Folk-Medieval-Fantasy con sede in Toscana, che propongono melodie ispirate a dolci ballate celtiche, medievali e rinascimentali ma anche vivaci ritmi tratti dalla musica popolare.

E la scelta del nome non è casuale: mezzanotte è un’ora magica, l’ora di fate ed elfi che danzano nel bosco, quando i maghi preparano i loro incantesimi e le streghe si radunano sotto un grande albero di noce. Con Antichi Popoli, infine, alla scoperta dell’accampamento e della vita medievale con la vestizione del cavaliere per il combattimento (Campi dei Marchi alle 17 e alle 19).

Ingresso euro 10 (gli under 18 non pagano).

Per info 392 0589291