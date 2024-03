Festa della Donna 2024 a Firenze, le iniziative del Comune

Un mese dedicato alle donne, con convegni, tavoli di discussione, proiezioni, letture e dibattiti per sensibilizzare, conoscere e sostenere l’universo femminile. E’ quanto organizza il Comune di Firenze per domani, 8 marzo, in occasione della 'giornata internazionale della donna' in collaborazione con i Quartieri, l’Università di Firenze, i sindacati, le associazioni ed altri enti.

“La giornata internazionale della donna non è per noi solo una ricorrenza, ma un impegno che portiamo avanti per il resto dell’anno lavorando in prima linea per sensibilizzare e conquistare i diritti per tutte quelle donne che ancora non li hanno” ha detto l’assessora a diritti e pari opportunità Benedetta Albanese. “Oltre alle iniziative programmate nel giorno dell’8 marzo, infatti, come Amministrazione sono molti i progetti anche per sensibilizzare e contrastare gli stereotipi di genere che portiamo avanti a marzo e durante gli altri mesi dell’anno. A partire da azioni concrete, con la firma avvenuta ieri di un protocollo d’intesa per costituire il ‘tavolo per le politiche di genere’ insieme ai coordinamenti Donne dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Ma molti sono anche gli incontri, le presentazioni di libri, le iniziative, i convegni e i dibattiti programma non solo per l’8 marzo ma anche per le settimane successive”.

A partire dalle biblioteche comunali: sono infatti oltre 30 gli appuntamenti che hanno organizzato con proposte di lettura, esposizioni in occasione della rassegna "Si scrive Marzo, si legge Donna", che le Biblioteche comunali da anni dedicano alle riflessioni sull'universo femminile, sulla condizione delle donne di ieri e di oggi, sul ruolo femminile nella storia, nell’arte, nella letteratura e nella scienza. I tantissimi appuntamenti per il mese di marzo sono a questo link https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/si-scrive-marzo-si-legge-donna-2024.

Domani, 8 marzo, parte alle 11 la rassegna “8 x 8: donne, lavoro, cultura e istituzioni in pillole cinematografiche” presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Firenze Piazza San Marco; ci saranno proiezione e talk con Maria Paola Monaco, delegata della rettrice all’Inclusione e Diversità dell’Università degli Studi di Firenze; l’assessora Albanese, Elena Aiazzi della Cgil Firenze (in rappresentanza anche di Cisl e Uil), Donata Bianchi, presidente della Commissione Pari Opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione del Comune di Firenze; Sara Casoli, ricercatrice di storia del cinema, università degli Studi di Firenze; Isabella Mancini, presidente Nosotras onlus e Casa delle donne e vari rappresentanti di studentesse e studenti. Modera Chiara Brilli, giornalista radiofonica e direttrice editoriale di Controradio.

Sempre domani, a partire dalle 14,30 all’Auditorium Camera di Commercio di Firenze (Piazza Mentana 1) si svolgerà il convegno dibattito “Donne e lavoro: il soffitto di cristallo è veramente infranto?”, a cui parteciperanno fra gli altri l’assessora Albanese, il presidente Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi e tutti i vertici degli ordini professionali. Sarà un pomeriggio di studi per approfondire la condizione del lavoro femminile e la spinta che serve.

E’ invece una Pietà rivisitata quella realizzata dalle Lediesis in piazza IV novembre per questo 8 marzo, realizzata nell’ambito del progetto lanciato lo scorso novembre nella giornata contro la violenza sulle donne e che durerà fino al 25 aprile: le street artists Lediesis, celebri per le loro Superwomen, stanno curando i poster art in Piazza IV Novembre: su un pannello di proprietà del Comune di Firenze ubicato sull' area pubblica di Piazza IV Novembre nel Q5 stanno realizzano le loro opere sulla promozione delle pari opportunità e dei diritti delle donne e la Pietà è quella dedicata all’8 marzo.

Fra le iniziative di sensibilizzazione messe in campo c’è anche, in collaborazione con Firenze Smart, l’illuminazione di giallo – la sera dell’8 marzo – del David al piazzale Michelangelo.

Al Quartiere 2, alle 14, nell’area Pettini in via Faentina, la vicesindaca Alessia Bettini, l’assessora Albanese, il presidente del Q2 Michele Pierguidi verrà inaugurata la panchina rossa in collaborazione con l’associazione Movimento Donna Vita Libertà Firenze.

Fra le tante iniziative c’è anche la mostra documentaria e artistica e una rassegna di eventi dal titolo “Una lotta senza tempo” inaugurate nei giorni scorsi, copromossa dal Comune e Cgil (qui le info https://cgiltoscana.it/una-lotta-senza-tempo/) in corso alle Murate che continueranno fino a maggio.

Molti anche gli eventi organizzati dalla Rete Portale Donna. Domani alle 18, ad esempio, ci sarà l’incontro ‘Dodici Modi di Dire Donna’ con l’associazione La Mia Ostetrica (in Via Duccio di Buoninsegna 62), mentre l’11 marzo alle 21 al teatro Puccini andrà in scena Shakespeare 2.0 Lucrezia, di Just Women. Tutti gli eventi del della rete Portale Donna sono costantemente aggiornati sul sito e promossi sui canali social (https://www.instagram.com/informagiovanifirenze/)

Per l'intera giornata dell’8 marzo saranno gratuiti per le donne i musei civici e Palazzo Medici Riccardi.