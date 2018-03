Fashion Law: corso di aggiornamento professionale su diritto e moda

Promosso dall’Università di Firenze per gli operatori del settore. Presente l’assessore Del Re

Un percorso per offrire formazione aggiornata e di alto livello sui temi giuridici che interessano il mondo della moda. E’ il corso di aggiornamento professionale in ‘Fashion Law: diritto e cultura nella filiera della moda’, organizzato dal dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze, che si rivolge a tutti i professionisti attivi all’interno delle imprese o che lavorino a stretto contatto con le aziende, così come agli operatori del comparto (stilisti, artigiani di produzione, manager) e ai giovani che intendano intraprendere una carriera nella moda.

“Sono felice che a Firenze sia attivo questo nuovo corso su diritto e moda – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re – La moda fa parte della tradizione e della storia di Firenze, con noti imprenditori che hanno creato marchi esportanti in tutto il mondo e tantissimi posti di lavoro. Firenze e la moda sono due ‘brand’ inscindibili e questo corso rafforza questo legame guardando all’aggiornamento professionale nel settore”.

“Ritengo che questo corso di aggiornamento “fashion law” sia una grande opportunità per le aziende della filiera della moda del nostro territorio – ha detto il presidente del Centro di Firenze della moda Italiana Andrea Cavicchi - Sempre più riscontriamo la necessità di una formazione specifica del diritto della moda dei titolari, dirigenti o responsabili dei reparti commerciali delle nostre aziende”.

I partecipanti approfondiranno temi tecnico giuridici (impresa, contratti, import-export, e-commerce, tutela della proprietà intellettuale nella moda), e anche quelli socio-culturali del settore (creazione, moda sostenibile, intelligenza artificiale, pubblicità), avendo come riferimento sia il complesso comparto industriale e artigianale della produzione - tessile, abbigliamento, pelle, calzaturiero, accessori - sia le relazioni di lavoro nel mondo della moda.

Il Corso - diretto da Vittoria Barsotti, docente di Sistemi giuridici comparati - è strutturato in 40 ore e si svolgerà dal 9 marzo al 25 maggio 2018 presso il Polo delle Scienze sociali dell’Università di Firenze, il venerdì dalle 14 alle 18. Fra i docenti anche professori e ricercatori dell’Università dell’Insubria, di Milano, Bologna e del Centre for Commercial Law Studies della Queen Mary University di Londra, oltre a rappresentanti di primo piano del mondo professionale. Alla prima lezione sarà presente l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re.

Il percorso è anche valido ai fini della formazione professionale continua di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili. Per informazioni https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11165.html#fashion_law.