Fare la spesa a Firenze in tempo di Coronavirus: il vademecum

Nasce la mappa aperta online ‘Dove e come’ che sarà attiva da domani 20 marzo alle 14. Del Re: “Iniziativa che il digitale ci consente per agevolare cittadini ed esercenti ed evitare assembramenti”. Gianassi: “Modo semplice per trovare i negozi aperti e quelli che effettuano consegne a domicilio”

Una mappa online sempre aperta per individuare dove e come fare la spesa in questo periodo di difficoltà senza prendere d’assalto i grandi supermercati, rivolgendosi anche ai tanti esercizi di vicinato che sono aperti o che si sono organizzati per la consegna a domicilio. È l’obiettivo della pagina ‘Spesa Dove e Come’ lanciata dal Comune di Firenze, attiva da domani alle 14, per cittadini ed esercenti con il patrocinio di Confesercenti Firenze, Confcommercio Firenze, Cna Firenze e Confartigianato Imprese Firenze, che hanno subito aderito all’iniziativa, impegnandosi a promuoverla presso i propri associati: accedendo al form, ogni esercente del comparto alimentare aperto o che consegni a domicilio pasti e alimenti potrà infatti registrarsi e comparire nella mappa, dando così la possibilità di essere trovato più facilmente da chi ha necessità di fare la spesa o ordinare la consegna a casa, nel rispetto dei decreti del governo per contenere il contagio del Coronavirus.

“Come direzione Sistemi informativi abbiamo lavorato in modo resiliente - ha detto l’assessore ai Servizi informativi e all’innovazione digitale Cecilia Del Re - per trasformare il portale web a cui stavamo lavorando per far conoscere le attività commerciali ‘Plastic free’ in un portale utile oggi per far conoscere gli esercizi alimentari aperti e/o che effettuano servizio di consegna a domicilio. Un modo per promuovere questi esercizi, che ringraziamo per il loro servizio in questo momento di difficoltà. Mai come in questo periodo vediamo come il digitale riesca ad accompagnarci per affrontare in modo resiliente la nostra nuova quotidianità, adattandosi a nuovi obiettivi. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i tecnici della direzione Sistemi informativi - ha proseguito l’assessore Del Re -: grazie al loro lavoro, i servizi dell’amministrazione comunale possono andare avanti lo stesso oggi grazie alla modalità telematica, e hanno poi in questi giorni reso possibile il lavoro agile per gran parte del personale del Comune”.

“E’ importantissimo evitare code e assembramenti di persone – ha aggiunto l’assessore alle attività produttive Federico Gianassi – ed in questo periodo di allarme Coronavirus che emerge con chiarezza l’importanza delle nostre botteghe di vicinato. Grazie a questo portale ora diventa ancora più semplice trovare i negozi aperti e scoprire quali sono quelli che effettuano la consegna a domicilio. Una risposta importante che va incontro alla necessità di uscire il meno possibile da casa e che sposa anche le esigenze dei commercianti che così possono continuare a lavorare in questo momento di grave difficoltà economica".

Nel sito sono raccolte anche le diverse iniziative messe in campo per portare a casa la spesa alle persone più anziane o in difficoltà grazie al servizio attivato dal Comune e dalla rete del terzo settore.

Link (attivo da domani alle 14)

https://www.comune.fi.it/spesadovecome/