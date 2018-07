Fair Play Menarini: ecco chi sarà premiato a Castiglion Fiorentino

Tra i protagonisti l’ex campione Nba Tony Kuckoc, la ginnasta mondiale Vanessa Ferrari, il mister Giovanni Trapattoni, l'ex rugbista Marco Bortolami

Roma, 4 luglio 2018 - Presentata a Roma, nel Salone d’Onore del Coni, la XXII^ edizione del Premio Internazionale Fair Play-Menarini. Nella casa dello sport italiano è stato ufficializzato il programma dell’edizione 2018, ma soprattutto i premiati di un’edizione che culminerà con la cerimonia di consegna il prossimo 19 luglio a Castiglion Fiorentino (Arezzo).

Tra i protagonisti di questa edizione, selezionati da una Giuria internazionale, figurano, tra gli altri, l’ex campione Nba Tony Kuckoc, Vanessa Ferrari, la prima ginnasta italiana a conquistare una medaglia d'oro in un Mondiale, Giovanni Trapattoni, l'ex rugbista Marco Bortolami e molti altri ancora.

Il Premio Internazionale Fair Play è nato nel 1997, con l’intento di sensibilizzare verso i grandi valori dello sport. Negli anni il riconoscimento è stato consegnato a importanti e significativi personaggi e a Istituzioni sportive per iniziative e comportamenti di rilievo e di alto valore morale, che legano sport a società civile.

Da 6 anni il Premio Fair Play ha come compagno di viaggio il Gruppo Farmaceutico Menarini che ha voluto legare il suo brand e la sua mission a questa importante iniziativa, divenendo così Title Sponsor.

A salutare la 22esima edizione del Premio il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"Siamo estremamente felici di ospitare questa conferenza stampa, la presentazione di una manifestazione così intensa e prestigiosa - ha sottolineato il presidente Coni, Giovanni Malagò -. Stavo riflettendo sul numero di questa edizione, la ventiduesima del Premio Fair Play - Menarini. Sono passati davvero tanti anni da quando per la prima volta abbiamo dato il nostro supporto per l’avvio di questa iniziativa. E’ sempre impressionante vedere il valore dei premiati che ogni anno vengono chiamati a rappresentare l’eccellenza dello sport. E' un onore a mio avviso non solo ricevere ma anche assegnare questi riconoscimenti ad atleti meritevoli. Faccio i miei complimenti alla Giuria del Premio per aver individuato campioni veri, ad Angelo Morelli e Chiara Fatai organizzatori e ideatori della manifestazione".

"Sosteniamo con entusiasmo e convinzione il Premio Fair Play Menarini - ha detto Ennio Troiano, direttore Corporate delle Risorse Umane del Gruppo Menarini - una manifestazione assolutamente unica nel panorama sportivo mondiale. Premiare i campioni in grado di coniugare il rispetto delle regole e l'etica sportiva con la capacità di primeggiare nelle loro discipline, rappresenta un messaggio di fiducia e speranza per tutti i giovani atleti che si affacciano al mondo dello sport" .

I premiati del XXII Premio Internazionale Fair Play – Menarini sono:

Stefan Holm, Fair Play

Giovanni Trapattoni, Una vita per lo sport

Tony Kukoc e Robert Korzeniowski, Personaggi mito

Elisa Santoni, Fair Play modello di vita

Antonio Di Gennaro e Massimo Rastelli, Carriera nel Fair Play

Xavier Jacobelli, Narrare le emozioni

Karolina Kostner, Sport e Vita

Serena Ortolani e Davide Mazzanti, Sport e Vita

A.S. Cittadella, I valori sociali dello sport

Marco Bortolami, Promozione dello sport

Daniela Hantuchova, Fair Play e solidarietà

Vanessa Ferrari, Modello per i giovani

Charlotte Kalla, Fair Play e ambiente

Arianna Fontana, Premio speciale Sustenium Energia e cuore

Marco Maria Dolfin, Lo sport oltre lo sport

Noemi Biagini, Premio Speciale Fiamme Gialle "Studio e sport"