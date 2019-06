Fabio Turchi VS Tommy McCarthy, l’11 Luglio al Foro Italico di Roma

Turchi VS Conquest - foto Monica Caleffi

Il fiorentino impegnato in un’altra serata organizzata da Opi Since 82 e Matchroom Boxing Italy

Fabio Turchi affronterà McCarthy e Blandamura incontrerà Morrison in diretta su DAZN.

L’astro nascente della categoria dei pesi massimi leggeri Fabio Turchi difenderà per la prima volta il titolo internazionale WBC contro Tommy McCarthy al Foro Italico di Roma, presso lo stadio Nicola Pietrangeli, giovedì 11 luglio in diretta streaming su DAZN.

Turchi (17-0 con 13 KO) ha battuto in un solo round il finlandese Sami Enbom conquistando il titolo WBC alla Tuscany Hall di Firenze lo scorso aprile. “Stone Crusher” (spacca pietre) ha dimostrato di meritare il suo soprannome demolendo Enbom in 74 secondi con un devastante montante sinistro al corpo. Si è trattato della seconda vittoria prima del limite per il mancino Turchi, che lo scorso novembre aveva dominato l’ex campione del British Commonwealth Tony Conquest per il titolo internazionale silver WBC. Il 25enne pugile fiorentino spera che una terza vittoria prima del limite lo avvicini al suo obiettivo: un incontro per il titolo mondiale.

McCarthy (14-2 con 7 KO) ha subìto una sconfitta al quarto round contro il londinese Richard Riakporhe per il titolo intercontinentale WBA a Peterborough, ma il vincitore della medaglia d’argento ai Giochi del Commonwealth si è ripreso con una vittoria per KO al terzo round nella nativa Belfast il mese scorso.

Nel clou della manifestazione dell’11 luglio, il romano Emanuele Blandamura (29-3 con 5 KO, ex campione europeo e sfidante al titolo mondiale), affronterà l’inglese Marcus Morrison (20-3 con 14 KO) per il vacante titolo internazionale silver dei pesi medi WBC. Blandamura è reduce dalla vittoria su Nikola Matic lo scorso Aprile. Sergio Demchenko (21-14-1 con 14 KO) si scontrerà con l’ex campione di Francia dei pesi mediomassimi Hakim Zoulikha (26-10 con 11 KO) per il vacante titolo dell’Unione Europea.

Inoltre, saliranno sul ring alcuni dei migliori talenti che Roma possa offrire: l’ex campione d’Europa e Silver WBC dei pesi leggeri Emiliano Marsili (37-0-1 con 15 KO), il peso superwelter Mirko Natalizi (5-0 con 3 KO), il peso superleggero Sebastian Mendizabal (2-0), il peso massimo leggero Simone Federici (14-2-1 con 6 KO), il peso superwelter Vicenzo Bevilacqua (14-0). Infine, debutterà tra i professionisti nella categoria dei pesi mediomassimi l’olimpionico Valentino Manfredonia.

Il presidente della Opi Since 82 Salvatore Cherchi afferma: “Siamo lieti di tornare a Roma e di

organizzare al bellissimo stadio Nicola Pietrangeli la quinta manifestazione con i nostri amici di Matchroom Boxing Italy e DAZN. Il pubblico potrà godersi un grande evento l’11 luglio con 3 titoli equilibrati e molti pugili locali di talento nel sottoclou. Sarà una bellissima serata di boxe, da non perdere!”

Eddie Hearn, Managing Director di Matchroom Boxing, dichiara: “Fabio Turchi si sta velocemente

affermando come la nuova stella del pugilato italiano, e l’11 luglio allo Stadio Nicola Pietrangeli di Roma potrà avvicinarsi ulteriormente al suo obiettivo, cioè un incontro valido per il titolo mondiale dei pesi massimi leggeri. Sono orgoglioso di essere coinvolto in prima persona nell’organizzazione del nostro primo evento a Roma, dopo le grandi serate di Firenze e di Milano, con i nostri partner Opi Since 82 e DAZN.”

Veronica Diquattro, EVP Southern Europe di DAZN, afferma: “Dopo il successo degli eventi di Milano e Firenze, siamo orgogliosi di sbarcare nella capitale, in una delle location sportive tra le più suggestive al mondo, con un’altra serata dedicata alla grande boxe internazionale. In questi ultimi mesi ci siamo impegnati molto per far avvicinare sempre più persone a questa disciplina e l’evento di Roma conferma la nostra volontà di proseguire questo percorso e continuare a regalare a tutti gli appassionati momenti di forte emozione.

Comunicato Opi Since 82