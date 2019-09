Fabio Turchi Tommy McCarthy vale 2 Titoli

A Trento l’11 ottobre in palio il titolo internazionale WBC e la cintura dell’Unione Europea

L’appuntamento di Ottobre proposto dal sodalizio Matchroom Boxing Italy e Opi Since 82 si svolgerà a Trento l’11 Ottobre. In quell’occasione Fabio Turchi difenderà il titolo internazionale WBC dei pesi cruiser e tenterà la conquista del titolo dell’Unione Europea. L’inglese Tommy McCarthy sarà lo sfidante del fiorentino, il match si terrà presso il PalaTrento con la diretta su DAZN.

Fabio è imbattuto (17-0 con 13 KO) ed è reduce dal KO lampo inferto a Sami Embon, mentre in precedenza aveva battuto Tony Conquest, KOT al settimo round.

Il match contro McCarthy era in programma per il luglio 2019 al Foro Italico di Roma, incontro saltato per infortunio di Fabio. Il pugile inglese ha un record di 15 vittorie e 2 sconfitte, nei suoi ultimi due match ha vinto prima del limite.

Nella stessa serata il nostro Matteo Signani tenterà l’assalto al titolo Europeo detenuto dal polacco Kamil Szeremeta; mentre il campione d’Italia dei pesi piuma Francesco Grandelli sfiderà l’inglese di Watford Reece Bellotti per il vacante titolo internazionale silver WBC.

La manifestazione dell’11 Ottobre è inserita nell’evento “Festival dello Sport”, organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing.