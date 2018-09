​Export manifatturiero, la Toscana continua a crescere tra luci e ombre

La prossima partita dei fondi europei per la Toscana vale 2,5 miliardi in 7 anni

«La tenuta complessiva dell'export c'è, ma siamo al di sotto sia della media nazionale, sia delle principali regioni di benchmark. La farmaceutica, i metalli preziosi e la pelletteria rappresentano i motori delle vendite all’estero, senza i quali il dato del manifatturiero passerebbe in terreno negativo – commenta il presidente di Confindustria Toscana, Alessio Marco Ranaldo -. Il rallentamento generale del commercio mondiale, l'instabilità del prezzo delle materie prime e una probabile escalation delle politiche protezionistiche preoccupano la Toscana manifatturiera ed esportatrice; nel Paese la fiducia degli imprenditori è in calo e potrebbe frenare gli investimenti che, anche nella nostra regione, sono ripartiti.

Se vogliamo recuperare i livelli pre-crisi su occupazione e reddito pro-capite – aggiunge Ranaldo - occorre un impegno della politica e delle istituzioni su più fronti: Industria 4.0, finanza europea e internazionalizzazione. Serve continuità su superammortamenti e iperammortamenti, "nuova Sabatini" e crediti d’imposta per R&S, strumenti già previsti dal Piano Impresa 4.0. Serve un presidio attento sulla prossima partita dei fondi europei, che per la Toscana vale 2,5 miliardi in 7 anni e significa più infrastrutture, sostegno all'occupazione e maggiori interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi; occorrono nuovi investimenti pubblici e una riduzione degli oneri a carico delle imprese negli strumenti a sostegno dei percorsi di internazionalizzazione. In sintesi, adesso è il tempo che i temi dell’economia e dell’impresa tornino al centro dell’agenda politica nazionale e regionale»



I Dati

Secondo i dati resi pubblici ieri dall’Istat le esportazioni del manifatturiero toscano nel secondo trimestre del 2018 si mantengono positive e in leggero miglioramento rispetto a quanto rilevato nei primi tre mesi dell’anno: +2,1% è la variazione del manifatturiero nei mesi di aprile-giugno 2018, rispetto al corrispondente periodo del 2017.

Complessivamente il primo semestre dell’anno si è chiuso a +1,6%, dato che scende a +0,6% se depurato dai metalli preziosi, i cui valori risultano fortemente influenzati dalle fluttuazioni del prezzo dell’oro e dal contesto geopolitico internazionale.

Si tratta di un risultato ancora al di sotto della media nazionale e delle principali regioni di benchmark.