Ex Meccanò alle Cascine: atteso il recupero per riqualificare la zona

A Palazzo Vecchio un question time del Presidente della Commissione Ambiente

Un question time del Presidente della Commissione Ambiente, Vivibilità e Viabilità Fabrizio Ricci ha fatto chiarezza sul progetto di recupero dell'area ex Meccanò alle Cascine. “Il progetto – ha spiegato l'assessore al decentramento Massimo Fratini, che ha risposto per conto dell'assessore all'ambiente Alessia Bettini – interessa non solo l'area dell'ex Meccanò ma anche l'area di parco circostante per circa un ettaro. Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di percorsi, sedute, zone pavimentate e una nuova illuminazione led.



All'interno dell'area sarà realizzata una nuova struttura coperta che verrà adibita a punto informazione e spazio sosta attrezzata con servizi igienici per i frequentatori del parco. La struttura, di circa 200 metri quadri, con copertura a padiglione, sarà protetta da una cancellata accessibile nelle ore diurne e chiusa la notte. L'investimento dei lavori ammonta a un milione di euro, provenienti dal Piano Città e la gara d'appalto sarà espletata entro sei mesi e si stima che occorreranno 180 giorni per giorni per la sua realizzazione”.

Per il presidente della commissione Ambiente, Vivibilità e Viabilità Fabrizio Ricci “l'intervento è molto atteso perché riqualifica tutta la zona. Mi auguro che si possa arrivare velocemente a questa riqualificazione. Sono lavori – conclude il presidente Fabrizio Ricci – propedeutici ed importanti per il parco e, conseguentemente, per la nostra città”.