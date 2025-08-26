Evie, 'Una sorellina per Peppa Pig' al cinema

Fiocco rosa alla porta e grandi novità in arrivo nel mondo di PEPPA PIG. L’invito per tutti i piccoli e grandi fan della simpatica maialina è quello di darsi appuntamento al cinema con PEPPA PIG e la sua famiglia per vivere insieme la più grande, strabiliante, emozionante delle avventure: l'arrivo di un nuovo bebè.

È il momento perfetto per ristrutturare tutta la casa, cercare un’auto nuova e creare ricordi speciali insieme. Sì, perché UNA SORELLINA PER PEPPA PIG è l’esclusivo film evento al cinema – organizzato da Hasbro Italia in collaborazione con Nexo Studios – che dal 4 al 10 settembre celebrerà nelle sale italiane l’inizio di una nuova ed emozionante era per PEPPA PIG con un’esperienza speciale sul grande schermo tra risate, emozioni e momenti tenerissimi. Il film, composto dai nuovi episodi, da sei canzoni inedite e da coinvolgenti videoclip musicali, inviterà i più piccoli a ballare e cantare insieme a Peppa, alla sua famiglia e ai suoi amici.

I biglietti per l’evento speciale al cinema sono disponibili sul sito https://peppapigcinemaexperience.com e su nexostudios.it.

L’arrivo della piccola Evie in casa Pig apre un nuovo e fondamentale capitolo nella storia del personaggio, iniziato con l’annuncio della dolce attesa di Mamma Pig, diventato virale nel giro di pochissimo tempo. La nuova arrivata porterà tanta gioia e tante sfide nella famiglia, e saprà certamente farsi volere bene da tutti i piccoli fan che seguono le vicende di Peppa, George, Papà e Mamma Pig fin dagli esordi.

Da quando è apparsa per la prima volta sullo schermo nel 2004, Peppa Pig è diventata uno dei personaggi più riconoscibili e amati dai bambini in tutto il mondo. Le sue avventure, narrate nella serie animata, hanno catturato l'immaginazione e i cuori di milioni di piccoli fan, veicolando con entusiasmo messaggi molto importanti e significativi sull'amicizia, la famiglia, il rispetto per l'ambiente e la passione per la lettura. Il gioioso annuncio di Mamma Pig segna così l’inizio di una nuova fase per il brand, che continuerà ad espandersi con tanti nuovi contenuti nel mondo dell’intrattenimento e del retail.

In ben 20 anni, Peppa ha raggiunto ogni angolo del pianeta, tanto che oggi le sue avventure vengono tradotte in più di 40 lingue e vengono trasmessi in 180 Paesi. Approdata in Italia nel 2008, è oggi la serie più amata dai bambini dai 3 ai 5 anni e viene ancora trasmessa giornalmente con successo su Rai Yoyo.

Distribuito a livello internazionale in oltre 2.600 sale cinematografiche in 14 paesi da Trafalgar Releasing, UNA SORELLINA PER PEPPA PIG è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con il media partner MYMovies.

In Toscana aderiscono le seguenti sale: