Evento Longines da Cassetti Firenze

"L'Appuntamento con L'Eleganza" si terrà giovedì 28 giugno, dalle 19 alle 21, alla boutique sul Ponte Vecchio

Fresca di restyling riapre la boutique Cassetti Firenze al 54 R di Ponte Vecchio. La sua storia ha inizio nel lontano 1926 con il signor Renzo che, spinto da una forte passione e da uno spiccato spirito imprenditoriale, in poco tempo ha trasformato la propria realtà artigianale in un importante gruppo imprenditoriale, punto di riferimento per il mondo dell'alta orologeria e gioielleria. Le creazioni Cassetti si contraddistinguono per unicità ed artigianalità tanto da richiamare l’attenzione di musei, Emiri, Principi arabi e di una clientela internazionale raffinata che ricerca lusso, qualità e tradizione.

Il rifacimento dell'area espositiva, ispirato al mood delle metropoli internazionali, dona alla boutique una nuova immagine contemporanea, accessibile dall’esterno grazie alla realizzazione di una galleria di circa 9 mq che consente al pubblico di intravedere lo sviluppo del negozio interno fino alle vetrine affacciate sull’Arno. Cassetti Firenze dispone di oltre 23 metri lineari di esposizione esterna su tre livelli, con vetrine dotate di illuminazione di ultima generazione nella prima delle quali è stato inserito un wall per la proiezione di video emozionali, mentre le due fronte marciapiede catturano la vista e l’attenzione dei passanti. “Fondere le necessità funzionali e le comodità a cui sono abituati i nostri Clienti internazionali in uno spazio ristretto di Ponte Vecchio - seppur unico per dimensioni - non è stato facile, ma ci siamo riusciti” afferma Filippo Cassetti, terza generazione. Ulteriore nota che rende Cassetti Gioielli un luogo unico e da scoprire, è lo sviluppo dello spazio in profondità poiché sorge sotto un edificio storico, l’ex Ospedale dei Cavalieri di Malta.

Cassetti Firenze, in collaborazione con Longines, aprirà le sue porte ad un selezionato pubblico con l’evento “Appuntamento con l’Eleganza”. Tutti gli ospiti sono invitati ad indossare a touch of Blue per il raffinato cocktail che farà da cornice alle collezioni Longines esposte in boutique.