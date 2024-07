Eventi: dal 26 al 28 luglio la ‘Festa dell’Unicorno’ a VInci

Firenze – Vinci sarà per tre giorni dal 26 al 28 luglio il Regno della Fantasia. Il borgo della città metropolitana di Firenze è pronto ad accogliere gli appassionati del mondo fantasy con la 18^ edizione della Festa dell'Unicorno. Un evento unico che trasformerà le strade e le piazze della città in villaggi e cittadelle. Ricco il programma di spettacoli, concerti e attività per tutte le età presentato in una conferenza stampa a palazzo del Pegaso. Per i visitatori un vero e proprio sogno ad occhi aperti con oltre 400 spettacoli ed intrattenimenti di ogni genere.

“Si tratta di una delle iniziative più importanti della nostra Regione – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – 18 edizioni sono tante e questa manifestazione attira turisti e appassionati cosplayer da tutta Italia. Siamo felici di presentarla qui con il sindaco neoeletto Daniele Vanni che per tanti anni ha contribuito a organizzarla e che ha visto il suo impegno civile e sociale diventare istituzionale. Il mio ringraziamento va anche ai tanti volontari che rendono possibile questa Festa con la loro disponibilità”.

“Questa è l’edizione della maggiore età per la Festa dell’Unicorno – racconta il consigliere regionale Enrico Sostegni – e si tratta della più importante in Italia per il mondo del fantasy. Una Festa che trasforma completamente Vinci e che intercetta migliaia di persone con la sua atmosfera unica e oltre 400 spettacoli”.

Il sindaco neoeletto Daniele Vanni non ha nascosto l’emozione per essere passato da organizzatore della Festa a primo cittadino di Vinci: “C’è grande soddisfazione per un evento arrivato alla diciottesima edizione e che ha cambiato il nostro paese trasformandolo in un borgo fantastico. Sono attese nel nostro territorio 30.000 persone provenienti da tutta Italia. La formula vincente di questo evento è che riesce a mettere insieme gli spettacoli, il gioco di ruolo dal vivo, il cosplay creando un’atmosfera fantasy che ha reso negli anni Vinci la capitale di questo settore”.

Ha partecipato alla conferenza stampa anche la vicesindaca di Vinci e assessora alle Attività produttive Daniela Fioravanti: “Si tratta di una manifestazione che fa parte della nostra tradizione e che attira a Vinci tante persone e tanti giovani. È un valore aggiunto per il nostro territorio dove alimenta un indotto importante. Viviamo con grande aspettativa e grande entusiasmo questi giorni che precedono la Festa”.

Tra gli organizzatori della Festa presenti a palazzo del Pegaso Alessio Veracini ha raccontato il programma della manifestazione: “Un programma ricco con il ritorno dei grandi spettacoli dal vivo con le esibizioni di Cristina D’Avena, Rhapsody of Fire e Meganoidi. Il grande ospite internazionale sarà l’attore Liam Cunningham, noto soprattutto per il suo ruolo nelle serie di successo mondiale ‘Il Trono di Spade’. Abbiamo aumentato la quantità degli spettacoli che sono oltre 400, ma saranno anche più brevi per permettere a più persone di godere l’atmosfera del borgo di Vinci”.

Alessio Valenti si è voluto invece soffermare sulla macchina organizzativa: “Con 30.000 presenze attese in tre giorni – ha spiegato – la logistica è fondamentale. E per questo ringraziamo chi ci ha dato una mano importante dagli operai comunali ai tanti volontari”.

Antonio Esposito d’Onofrio è il coordinatore dell’area fantasy della Festa: “È la parte più antica e da cui è nata la Festa. Si tratta di gruppi associativi di appassionati di gioco di ruolo e gioco di ruolo dal vivo. L’area tematica è pensata per il pubblico e con il pubblico e rende questa manifestazione un evento unico in Italia con un grande obiettivo quello di sviluppare il terzo settore”.

La novità di questa edizione è il ritorno di grandi ospiti e concerti. Sabato 27 luglio l’ospite d’onore sarà Liam Cunningham, attore noto per il suo ruolo nelle serie di successo mondiale ‘Il Trono di Spade’ e ‘Il Problema dei 3 Corpi’. Altri ospiti di rilievo saranno Adrian Fartade e Pietro Ubaldi. Adrian Fartade, divulgatore scientifico e youtuber, è pronto a coinvolgere nella giornata di venerdì il pubblico dal palco centrale con le sue affascinanti narrazioni sullo spazio e l'astronomia.

Pietro Ubaldi, voce storica del doppiaggio italiano, noto per aver dato vita a personaggi iconici dei cartoni animati e dei film, arricchirà invece la manifestazione domenica.

Per quanto riguarda la musica e l'intrattenimento venerdì, l'area ‘Anfiteatro del Bardo’ sarà illuminata dalla voce inconfondibile di Cristina D'Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, che regalerà al pubblico una serata di pura nostalgia e divertimento. Sabato invece, sarà la volta dei leggendari Rhapsody of Fire, pronti a infiammare il palco con il loro power metal epico. Infine domenica i Meganoidi porteranno il loro ‘Brucia Ancora Tour’ in occasione del 20° anniversario del brano "Zeta Reticoli", con le esibizioni di supporto dei gruppi ‘Fattore Rurale’ e ‘Mondocane!’.

Una delle tante attrazioni della Festa dell'Unicorno è il mercato artigianale, che vanta centinaia di stand a tema. Gli espositori, provenienti da tutta Italia e dall'estero, offriranno una vasta gamma di prodotti unici, dall'artigianato locale alle creazioni fantasy. I visitatori potranno trovare gadget, abbigliamento, accessori, fumetti, oggetti da collezione e molto altro, tutti ispirati ai vari mondi della fantasia e dell'immaginazione. Un'opportunità perfetta per acquistare pezzi unici e originali, arricchendo l'esperienza della festa con momenti di shopping esclusivo. La componente food sarà particolarmente curata, con proposte tematiche delle varie aree e un'attenzione speciale per le opzioni vegane e senza glutine.

Al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Medioevo nel Borgo. La manifestazione che si svolge nel fine settimana dal 2 al 4 agosto a Roccatederighi, nel comune di Roccastrada. Alla conferenza sono intervenuti il presidente dell’Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo, la consigliera regionale Donatella Spadi, l’assessore regionale all’Economia Leonardo Marras, il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola e il presidente della Proloco di Roccatederighi Giulio Galdi.

Ogni primo fine settimana di agosto, Roccatederighi si catapulta in un viaggio senza tempo, immergendosi nel suggestivo scenario del Medioevo nel cuore del borgo. Le botteghe riaprono le porte, i residenti si trasformano nel contesto dell’epoca. Le stradine antiche raccontano storie di contadini sfiniti, pellegrini pensierosi e mercanti astuti, ciascuno esibendo con orgoglio tessuti pregiati, oggetti d’arte e strumenti essenziali per la vita quotidiana. Quando il sole cede il passo alla notte, la fioca luce delle lanterne svela delizie culinarie da gustare.

All’esterno, il suono ritmato degli zoccoli e melodie evocative creano un’atmosfera magica, trasportando chiunque si avventuri in questo viaggio straordinario attraverso le epoche. È un’immersione totale nel fascino e nella vivacità del passato, un’esperienza che incanta i sensi e affascina l’anima di chiunque si unisca a questa celebrazione unica nel suo genere. Saranno presenti: rievocazioni storiche in abiti d’epoca, antichi mestieri, botteghe artigiane, musici itineranti, spettacoli in piazza, scene di vita quotidiana, taverne con piatti tipici del periodo medievale, giochi medievali della Compagnia di Cupatino.

Si inizia venerdì 2 Agosto 2024 dalle ore 18:00 con l’apertura delle porte medievali e inizio spettacoli nel centro storico. Sabato 3 Agosto 2024 dalle ore 17:00 Giochi di Potere (1° Parte) a seguire spettacolo di falconeria e spettacoli fino a tarda notte. Domenica 4 Agosto 2024 dalle Ore 17:00 Giochi di Potere (2° Parte) a seguire presentazione del Palio e spettacoli fino a tarda notte, alle ore 23:30 esecuzione della Pena e gran finale.

“La Toscana è una terra che riesce ad attirare turisti nelle grandi città e nei piccoli borghi – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale – e in questa estate milioni di turisti attraversano i nostri territori. Roccatederighi è uno dei luoghi emblematici e più belli della nostra regione e torna nel medioevo dal 2 al 4 agosto provando a raccontare l’identità di un territorio, l’arte, la storia, la cultura, coinvolgendo le energie migliori e l’arte di strada. La scommessa che abbiamo fatto è far conoscere questi luoghi incantevoli, più decentrati, e che sono forse meno conosciuti dal grande pubblico. La Toscana è terra di campanili e differenze, proprio nella varietà e diversità delle proposte culturali risiede la forza del nostro territorio.”

“Una tradizione consolidata da molti anni di una rassegna che fa rivivere in un borgo della maremma l’atmosfera medioevale – ha detto la consigliera regionale Donatella Spadi – e che si è affermata grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, delle associazioni e dei volontari che si impegnano per realizzare tre giorni di festa con atmosfere uniche e magiche.”

“Una manifestazione a cui sono particolarmente legato e che raccoglie migliaia di visitatori da tutta la regione- ha detto l’assessore regionale Leonardo Marras – e c’è l’impegno di tutto il paese e della comunità per la perfetta riuscita della manifestazione, vale veramente la pena di partecipare a questa splendida iniziativa che nasce nel cuore della Toscana.”

“A Roccatederighi si torna indietro nel tempo in un’epoca di dame, cavalieri, artisti di strada e giocolieri – ha detto il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola – e questa iniziativa che vive da molti anni grazie ad una comunità molto forte e all’impegno di una Pro Loco che riesce a coinvolgere ogni anno molti giovani. Una festa che affonda le radici nella tradizione del paese, ma che è in grado di attrarre le nuove generazioni e che rafforza il senso di appartenenza ad una comunità.”

“In questa rassegna abbiamo richiamato tutti i nostri amici che hanno partecipato alle varie edizioni di ‘ Medioevo nel borgo’ – ha detto Giulio Galdi presidente della Pro Loco – e quindi festeggiamo il nostro compleanno. In questi tre giorni cerchiamo di riportare indietro nel tempo il nostro borgo, togliendo l’elettricità, portando le fiaccole e realizzando uno scenario di grande suggestione. Speriamo di avere un successo di pubblico e crediamo di poter realizzare in questa edizione uno spettacolo incredibile come avviene ogni anno.”