L'estate si avvicina, eventi gratuiti a Villa Vogel e al Centro Canova

Firenze: il Quartiere 4 ha reso noto il calendario. Si inizia il 6 giugno con il live concept 'Nostos' della band Celpidrum. il 21 giugno la Fanfara dei Carabinieri con brani popolari e marce militari

La rassegna di eventi estivi del Quartiere 4 ‘Estate Q4’ è pronta a partire in due sedi: il Parco di Villa Vogel e il Centro Culturale Canova (BiblioteCaNova, Sonoria, Ludoteca).

“Ancora un’altra estate di eventi, da giugno a settembre, al Quartiere 4 dove, oltre ai molti spazi disponibili, ci sono anche la creatività e la forza delle associazioni – dichiara il presidente Mirko Dormentoni – e con un programma che stiamo costruendo insieme a loro e che sarà arricchito dalle proposte dell’Estate Fiorentina. Significativo il calendario di giugno sia nel Parco di Villa Vogel, sia al Centro Culturale Canova, che dà il segno proprio della vivacità e della capacità attrattiva anche nazionale e internazionale di questa parte di Firenze. Un inizio con il botto, dunque, che comprenderà decine e decine di appuntamenti di musica, teatro, cinema, serate con le associazioni del territorio, libri, sport. Cultura a 360°, insomma, perché è solo con gli orizzonti aperti che si vincono le battaglie di civiltà, libertà, democrazia e sicurezza. È anche un modo per aiutare le nostre comunità a vivere il territorio e a frequentare e godere della bellezza e vivacità dei nostri spazi pubblici”.

L’inaugurazione di ‘Estate Q4’ sarà giovedì 6 giugno 2019, alle 21, con il live concept ‘Nostos’ della band Celpidrum. L’esibizione si terrà presso l’area verde del Centro Culturale Canova, in via Chiusi: un originalissimo show con proiezioni olografiche 3D e musica elettro-acustica, dedicato alla Madre Terra, un viaggio attraverso gli elementi, uno spettacolo unico nel suo genere in Europa.

Sabato 15 giugno, il Parco di Villa Vogel ospiterà la Giornata Mondiale della Giocoleria, nata nel 2014 grazie all’associazione internazionale di giocoleria I.J.A. L’associazione “Vola Tutto” proporrà al mattino un laboratorio di piccolo circo, durante il quale i bambini sperimenteranno con la famiglia attrezzi di giocoleria ed equilibrismo (palline, diablo, flowestick, hula hoop, fazzoletti, piatto cinese, trampolini). Ci saranno anche bolle giganti e truccabimbi. A seguire, spettacolo per ogni età. Dalle 14, vari workshop gratuiti dedicati a esperti del settore e principianti curiosi, seguiti ancora da uno spettacolo e da un secondo laboratorio per bambini. Dalle 18: Olimpiadi della giocoleria nella pista di pattinaggio, con gare di resistenza e abilità. Alle 21, sul palco, cabaret con artisti di compagnie toscane circensi.

Venerdì 21 giugno, tra le 18.30 e le 20, la Festa della Musica, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, approderà a Villa Vogel grazie alla Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, diretta dal maestro Luogotenente Ennio Robbio, che attraverserà il parco per concludere sul palco la sua esibizione di brani popolari e marce militari.

Anche il giugno del Centro Culturale Canova di via Chiusi sarà ricchissimo di eventi di ogni tipo, fuori e dentro la BiblioteCaNova, fuori e dentro Sonoria.

Tra i molti appuntamenti, prima del già citato avvio spettacolare con ‘Nostos’, ricordiamo, sempre giovedì 6 giugno, alle 18, l’inaugurazione vera e propria dell’‘E-State al Centro Culturale Canova’, alla presenza del presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, con l’incontro con lo scrittore Edoardo Albinati e il suo libro ‘Cuori fanatici’ (Rizzoli, 2019), un reading anche musicale con l’autore, un appuntamento dell’Estate Fiorentina, che vedrà la partecipazione di Renato Cantini (tromba) e Michele Staino (contrabbasso). Martedì 11 e 25 giugno, dalle 19, grande appuntamento con Americana, mappa di autori e libri della letteratura statunitense del ‘900, a partire da Philip Roth.

Giovedì 20 giugno, dalle 20, ci sarà la Festa della Musica! Live Band Sonoria, con Limerence, Ozero e Kangaroo, e una settimana dopo, il 27 giugno, dalle 21, la Hip Hop Night.

E poi un calendario fittissimo per tutta l’estate di teatro, libri, mostre, yoga, concerti, giochi e laboratori per bambini, circo, cabaret e grandi anniversari, fra cui, il 1° agosto, anche l’allunaggio del 1969.

Info e aggiornamenti: www.comune.fi.it e www.biblioteche.comune.fi.it.