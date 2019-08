Estate 2019: Firenze nella top list delle destinazioni degli stranieri

Secondo le analisi della piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel momondo.it. Lo scambio casa cresce ancora: la Toscana si conferma prima regione italiana su HomeExchange. La città preferita dai viaggiatori per visitare i suoi tanti musei

Complice l’aumento del prezzo, del 5% rispetto allo scorso anno, Firenze scende all’ottavo posto della classifica delle 10 città italiane più amate dagli stranieri, con tariffe medie per notte di 148 €, secondo l'analisi della piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel momondo.it. E' infatti la seconda in classifica, come meta più costosa. Segue Milano, che affermandosi sempre più come apprezzata meta turistica, subisce un aumento di tariffe del 28% rispetto allo scorso anno, proponendo prezzi medi per notte a partire da 118 €, aggiudicandosi il titolo di terza città più costosa.

Sarà per questo che la Toscana guida la crescita della piattaforma HomeExchange, che raccoglie la comunità degli adepti dello scambio casa: nel primo semestre del 2019, i pernottamenti sono stati circa 18 900 (+40% rispetto all’anno precedente). Firenze è la località più richiesta ma l’offerta copre tutta la regione, dove i turisti italiani e stranieri sono attirati dai piccoli borghi, dalle bellezze naturali, artistiche e dalle eccellenze enogastronomiche. E quali sono le destinazioni preferite dai toscani quando scelgono lo scambio casa? Principalmente Francia, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito ma tanti ne approfittano anche per un week-end in Italia, nelle grandi città o per scoprire angoli più nascosti del paese, che diventano più facilmente accessibili grazie alla prospettiva locale offerta dallo scambio casa.

Tre città italiane compaiono in una selezione di 35 città di tutto il mondo che si distinguono per la loro offerta museale, secondo un sondaggio condotto dal motore di ricerca per voli e hotel Jetcost attraverso la sua nuova sezione Esplora, che consente di individuare le migliori destinazioni attraverso diversi criteri di ricerca Firenze, Roma e Milano sono risultate tra le 19 città europee preferite dai viaggiatori, su un totale di 35 nel mondo. Parlando di Firenze, la Galleria degli Uffizi, con una delle più ricche e famose collezioni di dipinti del mondo, viene considerata dagli utenti di Jetcost il principale museo della città, anche se in questo caso, come per Roma, l'intera Firenze è un “museo a cielo aperto” che attira milioni di turisti con le sue bellezze. Offre tesori del Rinascimento italiano, opere di geni come Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello e Tiziano e viene visitata da circa due milioni di persone ogni anno. Gli Uffizi, tra le altre cose, sono il primo museo ad applicare una tariffa in alta stagione e un’altra in bassa stagione, come fanno gli alberghi. Segue, con interesse, la Galleria dell'Accademia, che ospita tra i tanti pezzi anche il famoso David di Michelangelo (originariamente esposto in Piazza della Signoria dove ora c’è una copia).