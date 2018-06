Esclusivo Viaggio a bordo della Tramvia: la nuova via di accesso a Firenze

Viaggio in Tramvia a Firenze

I fiorentini contano i giorni che li separano dalle nuove Linee del Tram urbano

Proseguono gli ultimi cantieri e si avvicina il momento di inaugurare le nuove linee della Tramvia di Firenze. Sulle Linee 2 e 3 sono in corso le prove volte a testare l'infrastruttura e ad ottenere il nulla osta alla messa in esercizio.

I fiorentini hanno attivato il countdown, ma per una città turistica sarà inevitabile anche il giudizio dei turisti e degli imprenditori, fieristi e congressisti che useranno il mezzo per raggiungere il centro storico.

Tra i passanti più suggestivi sicuramente la fermata ipogea tra l'Aeroporto Amerigo Vespucci e l'area di Novoli dove il tram attraverserà la zona del Tribunale, del Parco di San Donato, della Regione Toscana e del Polo Universitario per poi, superato una prima volta il Mugnone, immettersi parallelamente al trafficato viale Redi. Superato nuovamente il Mugnone, un secondo passante tecnologicamente importante ed ancora una volta urbanisticamente suggestivo é l'attraversamento di Palazzo Mazzoni sul viale Belfiore.

La tratta Aeroporto - Santa Maria Novella sarà la porta di accesso a Firenze per migliaia di turisti e buyer che arrivano in aereo in Toscana, scalo fiorentino di Toscana Aeroporti. Sarà un biglietto da visita.

Fotogallery