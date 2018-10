Esaote, Nardella incontra il nuovo presidente Wu Guangming

Nardella: “Contenti che la proprietà intenda far crescere la realtà industriale di Firenze. Mi auguro che lo sviluppo e la crescita dell’azienda possa presto portare nuovi posti di lavoro”

Il sindaco Dario Nardella ha incontrato in Palazzo Vecchio Wu Guangming, il nuovo presidente di Esaote, azienda leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e software di gestione del processo diagnostico, con siti produttivi a Genova e Firenze.

Il presidente Wu Guangming era accompagnato dall’amministratore delegato e Ceo del Gruppo Esaote Karl-Heinz Lumpi e dall’ingegnere Paolo Monferino, membro del Consiglio di amministrazione e già presidente di Esaote,

All’incontro con la delegazione dei vertici societari dell’azienda, che si è tenuto in Sala di Clemente VII, era presente anche l’assessore al Bilancio Lorenzo Perra.

Nardella e il presidente Wu Guangming hanno parlato dei futuri sviluppi dell’azienda in Italia, in particolare del sito produttivo fiorentino, e il sindaco ha ricevuto rassicurazioni in merito ai progetti di sviluppo e crescita dopo quattro anni impegnativi e difficili di risanamento, a seguito della crisi del 2014.

“A Firenze l’azienda ha uno stabilimento importante che rappresenta un’eccellenza internazionale nella progettazione e nella produzione di sonde - ha detto il sindaco Nardella - e siamo soddisfatti di avere un nuovo interlocutore autorevole e forte. Grazie al mercato cinese e alla forza economica, la collaborazione consentirà a Esaote di avere nuovi sbocchi commerciali nel mercato cinese”. “Ringrazio Wu Guangming per la disponibilità - ha continuato il sindaco Nardella -. Siamo contenti che la proprietà intenda far crescere la realtà industriale di Firenze per fare di Esaote un’impresa sempre più globale e competitiva. Tutto questo avrà nei prossimi anni un impatto positivo anche sull’occupazione e come sindaco mi auguro che lo sviluppo e la crescita di Esaote possa presto portare nuovi posti di lavoro nella nostra città”.