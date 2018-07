Eruzioni del Vulcano Fuego: docente dell'Università di Firenze inviato in Guatemala

Il docente di Fisica Terrestre, partecipa come esperto di monitoraggio infrasonico al team inviato a supporto delle autorità nazionali

Un docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, Maurizio Ripepe, è fra i quattro esperti inviati dal Sistema di Protezione Civile dell’Unione Europea (ECHO) in missione in Guatemala, dopo le eruzioni del Vulcano Fuego.

Ripepe, docente di Fisica Terrestre, partecipa come esperto di monitoraggio infrasonico al team inviato a supporto delle autorità nazionali e su richiesta di assistenza del Governo del Guatemala, dopo la catastrofe del 3 giugno scorso, che ha causato 113 vittime con 197 dispersi, approssimativamente 12.800 persone evacuate.

Il team europeo scelto tra esperti di monitoraggio vulcanico, monitoraggio dei Lahar (colate di fango), gestione dei rischi e sistemi automatici di allerta in tempo reale (Early Warning), è stato incaricato di valutare la situazione attuale sul campo e l’impatto dell’eruzione del vulcano, per fornire raccomandazioni e consigli per future misure di prevenzione, e sta concludendo la sua prima missione in Guatemala.

Maurizio Ripepe è membro della Commissione Nazionale italiana Grandi Rischi per il rischio vulcanico e responsabile delLaboratorio di Geofisica Sperimentale (LGS), struttura che si occupa - per il Dipartimento di Scienze della Terra Unifi come Centro di Competenza della Protezione Civile - del monitoraggio dei vulcani Etna e Stromboli con sistema di Early Warning.