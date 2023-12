Enotecabanfi.it: nuovo canale di vendita online

Enotecabanfi.it è il nuovo shop online di Banfi. Il progetto rappresenta un tassello centrale del nuovo percorso intrapreso dalla prestigiosa azienda montalcinese, nel cui piano strategico rientra a pieno titolo la vendita omnicale.

Con Enotecabanfi.it il punto vendita fisico dell’azienda, L’Enoteca situata presso Castello Banfi, da adesso ha la sua versione digitale, andando ad aggiungersi al complesso ed articolato ecosistema digitale di Banfi.

Rodolfo Maralli, Sales&Marketing Director di Banfi, dichiara: “Nel pieno rispetto delle politiche di posizionamento attuate dai nostri partner, in Italia e nel mondo, avere un nostro canale di vendita online significa poter usufruire di uno strumento aggiuntivo, imprescindibile per l’epoca in cui viviamo, che ci consentirà di dialogare ed interagire con gli amanti dei nostri vini, in Italia e all’estero, costruendo con loro un rapporto sempre più diretto, preciso e ricco”.

Il nuovo canale online, oltre ad essere uno strumento di vendita, sarà un supporto fondamentale per la diffusione omogenea dei valori di Banfi in tutti gli angoli del pianeta.