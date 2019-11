Empoli vs Venezia 1 - 1 L'Empoli a secco di vittorie. Il Venezia pareggia nel finale.

veneziacalcio.it

Muzzi conferma 9 giocatori su 11 rispetto all'ultima gara di Bucchi con La novità di Nikolaou in difesa e Stulac in regia. Dionisi ha inserito Fiordilino e Suciu al posto di Lollo e Zuculini

L'Empoli del neo allenatore Roberto Muzzi non va oltre il pari, tra l'altro assente per squalifica. Va in vantaggio l'Empoli con Mancuso in avvio di gara anche se il Venezia mette a segno due pali con Vacca e Suciu oltre alle chance sia Di Mariano e Capello. Nel finale Aramu mette a segno il rigore. Settima gara per la squadra del presidente Corsi senza risultati e ottavo posto in classifica.

La cronaca della gara.

L'Empoli dopo 5 minuti va in vantaggio con Mancuso sul cui piattone c'è l'evidente complicità di Lezzerini. Il Venezia ci prova con Suciu ma Brignoli non viene colto di sorpresa. Chi sfiora il pari invece è Di Mariano che è bravo a scambiare con Bocalon. Altro rischio dell'Empoli al 30' quando Vacca si propone al tiro che va a colpire il palo che pochi istanti più tardi viene colpito da Suciu sulla cui ribattuta Brignoli neutralizza il tiro di Capello. Si rivede l'Empoli con la Gumina fermato da Lezzerini ,ma al 44' è Capello a divorarsi lì1-1 da pochi passi.

La ripresa parte con meno dinamismo dove Brignoli risponde presente a Suciu e Bocalon manda a lato da una posizione ghiottissima. Il Venezia da vita ad un vero e proprio assedio al fortino di Brignoli tanto che all'85' Veseli nel difendere tocca con il braccio in area il cross di Maleh. Dal dischetto non sbaglia Aramu che porta a casa un punto d'oro per l'ottimo Venezia proprio in trasferta.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Balkovec; Frattesi (64' Ricci), Stulac, Bandinelli; Dezi, Mancuso, La Gumina (71' Piscopo). All. D'Adderio (Muzzi squalificato)

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Casale, Ceccaroni; Suciu (76' Zigoni), Vacca (82' Maleh), Fiordilino; Capello; Bocalon, Di Mariano (60' Aramu). All. Dionisi

Ammoniti: Dezi (E), Fiordilino (V), Maietta (E)