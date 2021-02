Empoli vs Venezia 1 -1. Solo un pari tra Empoli e Venezia. Hass annulla Mazzocchi

facebook

Quinto pareggio consecutivo per l’Empoli capolista portandosi a 46 punti.

L’Empoli parte subito pimpante gestendo bene il pallone anche se il primo tiro è del Venezia al minuto 8 quando Johnsen fa partire un cross che Brignoli blocca senza problemi. Al 21’ risponde l’Empoli con la Mantia che in area non riesce ad inquadrare lo specchio della porta spedendo la palla altissima. Dopo 5 minuti arriva il vantaggio del Venezia. Mozzocchi mette a segno un gran gol che, dopo aver evitato Parisi dal vertice destro dell’area fa partite un gran tiro che termina in rete, sotto al sette. Al 37’ risponde l’Empoli con una bella azione di Bajrami sulla destra che fa partire un cross arretrato che, deviato, arriva sui piedi di Parisi ma il suo tiro termina di gran lunga alto. L’Empoli non demorde per arrivare alla ricerca del pari ma senza riuscirci, anche perché i giocatori Venezia riescono a chiudersi bene fino alla fine del primo tempo quando Aureliano mando le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1 per il Venezia.

Ad inizio ripresa l’Empoli fa subito capire le sue intenzioni dopo 7’ quando Mancuso, servito da La Mantia che gli fa da sponda, controlla e tira a rete con un mancino rasoterra che trova pronto Pomini a respingere di piede sul primo palo. Il portiere del Venezia viene ancora chiamato in causa al 63’ sul potente tiro di Bajrami. Al 66’ sempre Bajrami innesca Fiamozzi che sfortunatamente ini riesce ad inquadrare lo specchio della porta calciando al limite dell’area. L’Empoli fa un vero e proprio assedio tanto che da i suoi frutti. Parisi, scendendo sulla sinistra, fa partire un cross corto al centro che viene respinto da Pomini su cui si trova pronto Hass che insacca il gol che vale il pari dell’Empoli. Un minuto dopo l’Empoli sfiora il vantaggio con un tiro di Bajrami dal limite dell’area, a lato di pochissimo. Il Venezia appare in sofferenza. Crociata per poco non beffa Pomini con un tiro cross mandato alto di piede. Lo stesso Pomini, di lì a poco, salva i suoi sul colpo di testa di La Mantia, una vera e propria prodezza. Quest’ultima è l’ultima occasione della gara che termina con un pari che soddisfa molto di più il Venezia e sicuramente non l’Empoli che, pur mantenendo il primato, sente il rumore delle altre squadre che cercano di raggiungerla….anche se il suo pensiero è solamente sul prossimo avversario: la Reggina (martedì 2 marzo ore 19.00 Reggina vs Empoli)

Empoli: Brignoli, Fiamozzi, Nikolaou (1′ st Casale), Romagnoli, Parisi (45′ st Terzic), Ricci (6′ st Crociata), Damiani, Haas, Bajrami (37′ st Moreo), La Mantia, Mancuso (37′ st Olivieri). A disp.: Furlan, Matos, Cambiaso, Pirrello, Stulac, Zurkowski, Sabelli. All.: Dionisi.

Venezia: Pomini, Mazzocchi (23′ st Ferrarini), Ceccaroni, Modolo, Felicioli (40′ st Molinaro), Dezi (23′ st Esposito), Taugordeau, Fiordilino, Aramu (40′ st Svoboda), Johnsen (8′ st Di Mariano), Forte. A disp.: Maenpaa, Cremonesi, Rossi, Bjarkason, St Clair, Giacomo Ricci, Bocalon. All.: Zanetti.

Reti: 26′ pt Mazzocchi (VEN), 25′ st Haas (EMP). Ammoniti: Mazzocchi (VEN), Fiamozzi (EMP). Arbitro: Aureliano.