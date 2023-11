Empoli: stato di allerta, ma criticità risolte

EMPOLI - Ieri, giovedì 2 novembre 2023, è stata una lunga giornata e nottata. L’alluvione che si è abbattuto su tutta la Toscana e nel paese, ha provocato molte criticità sul territorio regionale, danni ingenti e purtroppo, anche vittime.

«A nome dell’amministrazione e di tutta la nostra comunità, esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime che questo evento climatico straordinario ha portato via con sé – ha dichiarato la sindaca di Empoli, Brenda Barnini -. Ringrazio di cuore tutti coloro che in queste ore non si sono risparmiati per la sicurezza della nostra comunità e che sono ancora in campo per il bene di tutti noi».

La Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa con le squadre di volontari delle Pubbliche Assistenze Empoli e Misericordia Empoli, la Polizia Municipale, i Vigli del Fuoco, insieme alle squadre dell’amministrazione comunale, hanno gestito un centinaio di richieste di intervento per alcuni alberi caduti senza danneggiare persone o cose, allagamenti alla viabilità, ad alcuni scantinati e garage, qualche abitazione. Il Centro Operativo Comunale da via Del Castelluccio ha coordinato al meglio tutte le operazioni per tutta la giornata e nottata.

«In questo contesto complesso e difficile anche la nostra città è stata investita da questo fenomeno di portata eccezionale ma con un impatto meno significativo per fortuna. Ringrazio tutto il sistema di Protezione Civile – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Protezione Civile del Comune di Empoli, Massimo Marconcini - che da ieri è attivo sul nostro territorio, insieme alle squadre comunali e i cittadini che hanno dimostrato responsabilità e predisposizione a dare una mano.

Sono stati preziosi, si sono attenuti a quello che gli veniva chiesto di fare come per esempio ad Avane e lo hanno fatto senza allarmismi. La Protezione Civile è importante quando anche i cittadini sono coinvolti – continua l’assessore – in maniera costruttiva. E questo lo abbiamo visto a Sant’Andrea dove sono state fondamentali le segnalazioni per un pino che stava cadendo e siamo potuti intervenire tempestivamente e farlo rimuovere. Continua lo stato di allerta e restiamo in campo per garantire sicurezza.

Le criticità sono state risolte o sono in fase di risoluzione e l’impegno è massimo».

Sono stati riaperti tutti i sottopassi comunali che sono stati allagati perché l’evento è stato eccezionale e l’acqua caduta è stata davvero molta, quindi il deflusso ha impiegato più tempo. Il sottopasso sulla 67 è ancora chiuso.

Nella giornata i tecnici del Comune hanno fatto sopralluoghi nei plessi scolastici indicati dai dirigenti come ‘immobili da controllare’. Dalle verifiche svolte non sono state rilevate problematiche particolari di infiltrazioni.

Con ordinanza 624 del giorno 3 novembre 2023, per la giornata di domani, sabato 4 novembre 2023, visto il perdurare delle condizioni meteo avverse, vengono disposte la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, la chiusura degli impianti sportivi, parchi e cimiteri nell'intero territorio comunale.

Sabato 4 novembre 2023 ricorre il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La cerimonia di commemorazione è stata annullata causa maltempo, come la tappa empolese della XX edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, promossa dal Comune di Siena e alla quale l'amministrazione comunale di Empoli ha scelto di aderire, in programma domani.

Sulla situazione nel territorio di Vinci “al momento le maggiori criticità sono sulle strade collinari che risultano interrotte per le numerose frane. Ancora molti cittadini sono isolati nelle proprie abitazioni. Con i mezzi della Protezione Civile stiamo liberando le strade e cercando di ripristinare la viabilità” spiega il sindaco. "Una parte del territorio comunale è privo di approvvigionamento elettrico, in particolare le frazioni di Sant'Amato, Santa Lucia ed in parte Faltognano. L'Enel sta intervenendo per risolvere il problema con la messa in opera di un generatore. Considerato che circolano informazioni non corrette sulla situazione del Fiume Arno evidenzio che al momento non ci sono preoccupazioni. Il livello è allo zero idrometrico e nelle prossime ore i livelli non dovrebbero superare le soglie di sicurezza.”