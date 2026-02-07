Empoli: concerto di Roberto Molinelli e dell'Orchestra della Toscana

EMPOLI - Tango, lirica, samba, jazz, classico e pop sono i variopinti ingredienti di Carnival Reloaded - L'arte del travestimento in musica, il quarto concerto della stagione del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, nonché primo concerto dell'Orchestra della Toscana a Empoli nel 2026.

Sabato 14 febbraio 2026, al palazzo delle Esposizioni, alle 21, sul podio salirà l'eclettico Roberto Molinelli, compositore, direttore e arrangiatore tra i più versatili della scena italiana che, per il Concerto di Carnevale dell'Ort, ha in serbo un programma pensato per sorprendere e divertire. Le incursioni tra generi e le contaminazioni ritmiche la faranno da padrone, alla scoperta di come Paganini e Vivaldi possano sorprendentemente intrecciarsi a Verdi, a Bernstein, alle sonorità pop, fino alle scritture dello stesso Molinelli.

Il prossimo appuntamento della stagione del Centro Busoni sarà lunedì 23 febbraio, sempre al palazzo delle Esposizioni sempre con l'Orchestra della Toscana.

GLI INTERPRETI

Roberto Molinelli ha studiato presso il Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro, diplomandosi in Viola con il massimo dei voti e la lode. Ha suonato come solista e in numerose formazioni cameristiche e orchestrali, vincendo premi in concorsi nazionali e internazionali. In veste di compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra ha collaborato con molti degli artisti più noti del panorama musicale classico, pop e jazz italiano e con l'Orchestra RAI del Festival di Sanremo. Agli inizi del 2000 è stato membro e Presidente della giuria di Sanremo Lab – Accademia della Canzone di Sanremo. È stato Direttore artistico dell’Orchestra da Camera di Bologna, attualmente docente di Viola al Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara e direttore dell’Ensemble Opera Petite di cui è anche il fondatore.

Fondata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze, l'Orchestra della Toscana è considerata una tra le migliori orchestre in Italia, Nel 1983, durante la direzione artistica di Luciano Berio, è diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. L'organico medio è di quarantaquattro musicisti. L'Orchestra ha sede a Firenze nello storico Teatro Verdi, dove presenta la propria stagione di concerti distribuiti poi in tutta la Toscana. È oggi guidata dalla Direzione artistica di Daniele Spini e dalla Direzione principale di Diego Ceretta. L'Orchestra suona regolarmente in tutta Italia e nelle più importanti sale europee e d'oltreoceano.