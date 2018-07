Il campionato di serie b avrà inizio il giorno 14 ottobre.

La Figc ha reso noto la composizione del campionato Serie B Femminile a cui prenderà parte l´Empoli Ladies di mister Pistolesi. Il nuovo format, prevede un girone unico girone unico da 12 squadre composto da Arezzo, Castelvecchio, Inter Milano Femminile, Milan Ladies, Fortitudo Mozzecane, Giovanile Lavagnese, Lazio Women, Pro San Bonifacio, Roma Calcio Femminile, Roma XIV Decimoquarto e San Zaccaria.

Il Campionato Nazionale di Serie B di calcio femminile avrà inizio domenica 14 ottobre 2018 e terminerà domenica 28 aprile 2019, con tutte le gare che saranno giocate la domenica alle ore 15:00.

Le prime due classificate due squadre classificate acquisiranno il titolo a partecipare al Campionato di Serie A 2019/2020; le ultime due squadre classificate (in undicesima e dodicesima posizione) retrocederanno direttamente al Campionato Interregionale, mentre la quartultima e la terzultima effettueranno lo spareggio (in campo neutro con gara unica) con le due squadre perdenti le gare di promozione del Campionato Interregionale.



La Coppa Italia avrà inizio domenica 9 settembre 2018 (in campo le squadre di B) e si chiuderà sabato 27 aprile 2019 e vedrà al via le 24 società che risultano ammesse ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B di calcio femminile.

Le azzurre scenderanno in campo nel primo turno, dove le 12 squadre di B saranno divise in quattro gironi, con criteri di vicinanza geografica, da tre squadre ciascuno. Al termine della prima fase della Coppa Italia, le squadre classificate in prima posizione di ciascun girone accedono agli ottavi di finale, unendosi alle dodici squadre che prendono parte alla Serie A. Seguiranno poi Ottavi di Finale (in gara unica), quarti di finale e semifinale (con sfide di andata e ritorno) e la finale in programma, come detto sabato 27 aprile 2019 (nel caso in cui una o più società di Serie B accedessero alla Finale di Coppa Italia o una o più società italiane si qualificassero alle semifinali di U.E.F.A. Women´s Champions League, la gara sarà posticipata a sabato 4 maggio 2019)



.Definito anche il nuovo format del campionato Primavera, che vedrà al via le 24 società che partecipano ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B di calcio femminile per la stagione sportiva 2018/2019. Il campionato si articola in tre fasi successive: Gironi eliminatori (le 24 società sono suddivise, con criteri di vicinanza geografica, in tre gironi da otto squadre ciascuno e si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno); Quarti di finale (le prime due di ogni girone e le due migliori terze); Fase finale a 4, con semifinali e finale per stabilire la squadra campione d´Italia Primavera.



Fonte: Empoli Fc