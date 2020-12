Empoli: giuria popolarissima, vota il tuo libro preferito

C’è tempo fino al 15 gennaio 2021. Uno dei tre libri premiati col ‘Pozzale-Luigi Russo’ sarà scelto dalla gente in modo da coinvolgere ancora più attivamente la cittadinanza

EMPOLI – Tutto è cominciato nel giorno del santo patrono di Empoli, Sant’Andrea, lunedì 30 novembre, le votazioni della nuova giuria del tutto inedita, denominata ‘Giuria Popolarissima’, la grande novità del premio letterario ‘Pozzale-Luigi Russo’, edizione 2020.

Accanto al lavoro della giuria di qualità, che indicherà due vincitori della 68esima edizione del Premio Pozzale, ‘lavorerà’ una giuria fatta dalla gente che indicherà un terzo vincitore scelto dalla gente in modo da coinvolgere sempre più attivamente la cittadinanza, nel più importante premio letterario e culturale di Empoli

C’è ancora tempo per votare: fino al 15 gennaio 2021. Il libro più votato sarà premiato alla presenza dell’autrice/autore durante la cerimonia il prossimo aprile.

L’iniziativa della Giuria Popolarissima si svolge in stretta collaborazione con i firmatari del Patto della Lettura locale: tutte le realtà che ne fanno parte si faranno portavoce di questa assoluta novità.

Già nell’edizione 2019 si era costituita la Giuria Popolare, le librerie cittadine e le scuole superiori con l'attivazione dei Circoli di Lettura, divenuti appuntamento immancabile della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’. Da questa emerse una menzione, ma con la Giuria Popolarissima nasce un vero e proprio terzo vincitore.

COME PARTECIPARE ALLA GIURIA POPOLARISSIMA del 68° PREMIO POZZALE LUIGI RUSSO

Partecipare è semplicissimo:

-Scegli il tuo libro preferito tra quelli scritti in lingua italiana e pubblicati per la prima volta in Italia nell'anno 2020

-Vai sul sito www.premiopozzale.it - sezione "Giuria Popolarissima" dal 30 novembre al 15 gennaio

-Compila tutti i campi richiesti: nome, cognome, indirizzo mail, città di residenza e i campi relativi al libro scelto: titolo, autore ed eventuale recensione

-Invia il tuo voto

È possibile esprimere una sola preferenza.

Se non hai modo di votare online, puoi chiamare la biblioteca al numero 0571757840.

Il libro più votato sarà premiato alla presenza dell'autrice/autore ad aprile 2021

Per informazioni:

visita il sito www.premiopozzale.it o la pagina Facebook @PremioPozzaleLuigiRusso, scrivi a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiama il numero 0571757840