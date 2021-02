Empoli: funerale di Sauro Cappelli in diretta facebook

Fotografie di Alessandro Zani

Camera ardente nella sala del Consiglio Comunale ed esequie civili al Palazzo delle Esposizioni

EMPOLI– Stanno per iniziare i funerali di Sauro Cappelli, alle ore 11:00, in forma civile, all’interno del salone grande del Palazzo delle Esposizioni, in Piazza Guido Guerra. Al PalaExpo possono entrare un massimo di 200 persone all’interno. Per questo sarà predisposta una diretta facebook dal profilo istituzionale del Comune di Empoli, affinché chi non ne ha la possibilità possa seguire il funerale che prevede vari interventi per ricordare la figura di Sauro Cappelli. La salma sarà poi tumulata al cimitero comunale ‘Sant’Andrea’ vicino alla tomba della moglie Anna.

Ieri la camera ardente a Palazzo Comunale per consentire ai cittadini l’estremo saluto all’ex assessore e presidente onorario Aned Sauro Cappelli. Il sindaco di Empoli Brenda Barnini e il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi hanno accolto il feretro accompagnato dai familiari e dai parenti. Sulla bara, affiancata dagli agenti della polizia municipale e dal Gonfalone civico con appuntata la Medaglia d’Oro al Merito Civile, di Sauro Cappelli il figlio Carlo ha apposto un foulard dell’Aned, la stessa associazione lo ha salutato con la visita di una delegazione, poi è stata poggiata anche una sciarpa dei tifosi dell’Empoli da parte di Athos Bagnoli, presidente dell’Unione Clubs Azzurri.