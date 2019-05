Empoli, Brenda Barnini rieletta sindaco al primo turno

Alla candidata del centrosinistra il 56,54%. Ballottaggi a Prato, tra Biffoni (Pd) e Spada (centrodestra) e a Livorno, dove i Cinque Stelle perdono il Comune. I Pd Fallani e Calamai prendono Scandicci e Montemurlo

EMPOLI – Brenda Barnini è stata eletta Sindaco del Comune di Empoli con il 56.54% delle preferenze, 13.960 voti totali.

Secondo Andrea Poggianti, candidato di centrodestra (6.389 voti, 25,87%), per la sinistra Beatrice Cioni terza (2.224 voti, 9%) e quarta Anna Baldi M5S (2.119, 8,58 %) .

Alle elezioni amministrative di domenica 26 maggio hanno votato 25.368 persone, su un totale di 36.159 aventi diritto, pari al 70.16% . Voti validi 24.692 (97,34 %), schede bianche 273 (1,08%), nulle 399 (1,57%).

Nelle precedenti elezioni amministrative di maggio 2014 Brenda Barnini era diventata sindaco con il 53.84% delle preferenze.

«Grazie a tutti gli elettori e a chi mi dato e confermato la fiducia. L’ha conferma per Brenda Barnini ma anche e soprattutto per un gruppo largo di persone che vogliono il bene di Empoli. È solo l’inizio di un altro percorso con tanti obiettivi – ha detto il sindaco Barnini. Penso tra pochissime settimane a riaprire la Strada 429, una delle infrastrutture che i cittadini aspettavano da tempo. Poi penseremo ai parchi pubblici, con nuovi giochi per i bambini. Poi a settembre riapriremo il ponte di Marcignana. La vittoria per me è solo un’iniezione di fiducia per tornare da subito a lavorare.

Sono stati cinque anni di lavoro e una bellissima campagna elettorale. Nella quale dal primo e all’ultimo giorno non abbiamo mai smesso di parlare di Empoli. Mai accettato una provocazione, mai parlato male di altri. Siamo stati tanti, diversi e uniti e queste tre cose, che arrivano da Empoli, e anche da tutto l’Empolese Valdelsa, perché abbiamo vinto in tutti gli 11 Comuni dell’Unione Empolese Valdelsa, sono quelle caratteristiche di cui ha bisogno il nostro partito, il PD, e tutto il centrosinistra. Noi abbiamo dimostrato che essere tanti, diversi e uniti, è possibile e solo così è possibile vincere. È possibile se sappiamo mettere avanti l’interesse dei cittadini a quelle delle posizioni personali. È possibile se quando ci troviamo ad amministrare l’unico obiettivo è fare il bene della città. E se ieri sera siamo andati a letto preoccupati, beh, c’è stato in tutti noi la consapevolezza e la speranza che tanti cittadini empolesi sapessero distinguere le due elezioni, europee e amministrative. E questo è avvenuto. Ora governeremo per tutti, per tutta la città».

Vittoria al primo turno delle elezioni amministrative per il centrosinistra anche a Montemurlo (Prato) e Scandicci (Firenze). Nel primo caso il candidato sindaco del centrosinistra, Simone Calamai, ottiene la vittoria col 59,93% contro il 28,37% raccolto da Matteo Alessandro Mazzanti di Fratelli di Italia. A Scandicci, invece, Sandro Fallani strappa il secondo mandato col 59,43% (quando ormai sono state scrutinate 47 sezioni su 48), imponendosi sul leghista Leonardo Batistini, fermo al 25,39%. In entrambi i casi si registra una performance abbondantemente al di sotto della doppia cifra per il Movimento 5 Stelle che prende l'8,54% a Scandicci con Bruno Tallarico e l'8,51% con Angela Tortolano a Montemurlo.

A Prato nessun candidato sindaco ha raggiunto il 50,01% e quindi nessuno risulta eletto al primo turno. Andranno al ballottaggio domenica 9 giugno il sindaco uscente, Matteo Biffoni, che al primo turno ha ottenuto 42.317 voti, pari al 47,16%, e Daniele Spada, del centrodestra, con 31.509 voti, pari al 35,11%.

A Livorno tracollo dei Cinque Stelle che perdono il Comune: il ballottaggio sarà infatti tra Luca Salvetti del centrosinistra e Andrea Romiti del centrodestra.