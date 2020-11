Emergenza Covid: controlli della Polizia municipale in piazza Stazione

Empoli, divieto di stazionamento in piazza della Vittoria dal 13 novembre al 3 dicembre

Ieri 10 persone sanzionate per mancato uso della mascherina e non rispetto del divieto di assembramento. Divieto di stazionamento in piazza della Vittoria a Empoli

In conseguenza del riacutizzarsi dei contagi da Covid-19 e della recente modifica del quadro normativo nazionale e regionale, sono stati accresciuti i servizi di prevenzione per il rispetto delle nuove disposizioni. Gli interventi sono compiuti attraverso un’azione sinergica di tutte le forze di polizia presenti nel territorio.

Intervento in forze del reparto antidegrado della Polizia municipale nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Stazione per controlli su uso delle mascherine e divieto di assembramento. Gli agenti hanno controllato 25 persone, tutte extracomunitarie, che sono risultate in regola con il permesso di soggiorno. Non altrettanto per le norme anti contagio: la polizia municipale ha infatti sanzionato dieci di loro fra mancato uso della mascherina e non rispetto del divieto di assembramento.

Ad Arezzo i servizi di controllo, avviati dalla questura, sono svolti con cadenza giornaliera e coinvolgono anche il personale della polizia municipale dei vari comuni della provincia.