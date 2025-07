Un'opportunità di formazione promossa dal Team Stampa della Commissione europea, che co-organizzerà assieme all’Ordine Giornalisti del Lazio un training per giornalisti a Roma il 9 settembre 2025 dalle ore 9.00 alle 13.30.

Il training si svolgerà presso la sede in Via IV Novembre, 149 a Roma, darà diritto a crediti formativi per giornalisti e vedrà la presentazione di nomi noti del giornalismo affiancati ad esperti delle istituzioni europee per un focus su tematiche di maggiore rilievo per l’Italia.

Per manifestare l’interesse è possibile scrivere a: COMM-REP-ROM-PRESS@ec.europa.eu entro venerdì 11 luglio 2025.

Per facilitare la partecipazione di giornalisti non residenti nel Lazio, il Team Stampa ha messo a disposizione un budget che copre dieci giornalisti per alloggio e transfer su Roma.