Elezioni regionali, Rizzo (Partito Comunista): "Omessi due capolista"

Ma l'Ufficio elettorale della Regione conferma la regolarità delle schede

Il segretario del partito Comunista denuncia 'irregolarità' riguardo all'assenza dei nomi di alcuni candidati 'capolista' nelle schede per la consultazione elettorale del prossimo 20-21 settembre. "Come segretario generale del Partito Comunista con la candidatura di Salvatore Catello a presidente della regione Toscana, denuncio il grave atto lesivo della volontà degli elettori nella formulazione della scheda elettorale. Mancano i due capolista regionali del Partito Comunista Lenny Bottai e Caoli Berni (oltre a quello della Lega, Giovanni Galli, anch’esso omesso). Se gli altri partiti, forse per beghe interne, non hanno ottemperato alla scelta di uno o più capolista sono affari loro. Per la regolarità di queste elezioni pretendiamo l'immediata rettifica e la ristampa delle schede con l'indicazioni dei nostri capolista regionali". Cosi Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista.

Ma l'Ufficio elettorale della Regione Toscana precisa che le schede sono assolutamente corrette, sulla base di quanto previsto dalla normativa attuale. La struttura della scheda elettorale - precisa l'Ufficio - è regolata dall'art.13 della lr 51/2004 che, in particolare al comma 2, recita: "La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura 'Lista regionale presente'. A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza". In sintesi, la legge elettorale prevede che, qualora una lista presenti dei 'candidati regionali' (il cosiddetto 'listino bloccato', per il quale non sono previsti voti di preferenza) i nomi di questi candidati non siano riportati sulla scheda. La presenza di 'candidati regionali' è indicata agli elettori tramite la dicitura 'Lista regionale presente', correttamente presente nella attuale scheda per la consultazione del 20 e 21 settembre sotto ai simboli dei due partiti che hanno presentato questo tipo di candidati. Peraltro, i 'candidati regionali', che possono essere da uno a tre, sono presenti nei manifesti ufficiali delle elezioni che saranno affissi in tutti i Comuni toscani da oggi, sabato 12 settembre, secondo i termini di legge.