Eletti gli organi direttivi Assostampa e i delegati al Congresso Fnsi

Oggi con inizio alle ore 16 nella sede dell’Associazione Stampa Toscana in via dei Medici 2 a Firenze si sono svolte, a cura della Commissione elettorale nominata dall’Assemblea straordinaria degli iscritti in data 15 settembre 2022, le operazioni di conteggio elettronico dei voti per il rinnovo delle cariche elettive dell’Associazione Stampa Toscana per il prossimo quadriennio e per la elezione dei delegati al XXIX congresso FNSI in programma a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023.

La riunione era aperta agli iscritti. Presenti i candidati Sandro Bennucci e Paola Fichera.

Dopo aver accertato che i votanti e tutti i nominativi che sono stati votati – sia quelli facenti parte della lista “Giornalisti Toscani” che gli altri iscritti all’Associazione Stampa Toscana non compresi nella suddetta lista – fossero in possesso dei requisiti previsti per l’elettorato attivo e passivo dal vigente statuto dell’AST e da quanto previsto dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana per la elezione dei delegati al XXIX Congresso FNSI la Commissione elettorale ha reso pubblici i seguenti risultati del voto.

Votanti complessivi: 449 (396 professionali, 53 collaboratori).

"Grazie davvero per lo straordinario risultato ottenuto, sia dall'intera lista che da me personalmente, nelle elezioni per i delegati al congresso Fnsi e per il rinnovo degli organismi dirigenti Ast. Tutto ciò mi dà nuova spinta per essere, anche nei prossimi 4 anni, al servizio tuo e di tutti i colleghi" commenta Sandro Bennucci.